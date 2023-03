El decimonoveno Campeonato Sudamericano sub' 17 comienza este jueves en Guayaquil (Ecuador) con Argentina como defensora del título y con cuatro plazas en juego para el Mundial de la categoría que se disputará en octubre en Perú.



La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, comenzará la defensa del trofeo el viernes ante Venezuela, tras haber quedado encuadrada en el Grupo B, donde también están Bolivia, Paraguay y Perú, que tiene asegurada la presencia en la próxima Copa del Mundo por ser el país anfitrión.

Selección Colombia sub-17. Foto: FCF



En el Grupo A están Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y la anfitriona Ecuador, que precisamente iniciará su andadura en el torneo ante la Canarinha, que buscará en este torneo acrecentar su hegemonía como ganadora de doce de las dieciocho ediciones del torneo.



Tres de los doce títulos que obtuvo la selección brasileña fueron en Ecuador, pues la Verdeamarela se adjudicó el trofeo todas las veces anteriores que el campeonato se disputó en tierras ecuatorianas (1988, 2007 y 2011).

Calendario de Colombia

Selección Colombia Sub 17 Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Brasil tendrá como máxima figura en su ataque a Endrick, el juvenil del Palmeiras firmado por el Real Madrid, Ecuador contará con Kendry Páez, que por sus grandes condiciones físicas y técnicas ya debutó con 15 años en la primera división ecuatoriana con el Independiente del Valle.



Previo al encuentro entre Ecuador y Brasil, se enfrentarán Colombia, ganador del título de la categoría en 1993, y Uruguay, que llegó hasta la final en 1991, 2005 y 2011, pero todas las perdió frente a Brasil. Colombia es otro de los equipos que se ha preparado muy bien bajo la dirección técnica de Juan Carlos Ramírez y tendrá entre sus figuras al defensa y capitán del combinado, Nicola Profeta, nacido en Venezuela, pero radicado y formado en las divisiones menores del colombiano Deportivo Cali.



Estadio: Christian Benítez

Marzo 30, jueves (4:30 p. m.)

Fecha 1: Colombia vs. Uruguay



Abril 1 (7 p. m.)

Fecha 2: Colombia vs. Ecuador -



Abril 3 (7 p. m.)

Fecha 3: Colombia vs. Brasil



Abril 5 (4:30 p. m.)

Fecha 4: Colombia vs. Chile





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

