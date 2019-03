Tras el debut en el Sudamericano, Colombia Sub-17 ya piensa en Uruguay

Los dirigidos por el director técnico, Héctor Cárdenas, entrenaron en las canchas de la Universidad de San Martín en horas de la mañana. Tras la derrota con Argentina (2-1), el conjunto colombiano buscará este martes obtener su primer triunfo en el certamen.

El entrenamiento estuvo dividido en dos grupos. Los que tuvieron acción en el partido de ayer, realizaron trabajos de recuperación, mientras que los jugadores que no jugaron realizaron un trabajo táctico comandando por el Profesor Cárdenas.



El Mediocampista Andrés Arroyo aseguró tras la práctica, "El resultado no fue lo que esperábamos, pero eso no nos va a hacernos caer o hacernos declinar en lo que venimos trabajando. Nos encontramos con una cancha rápida que toca aprovechar para sacar ventajas. Ayer estuve tranquilo, cada que tuve la pelota quise hacer lo mejor, pero la idea es día a día mejor cada vez más y tenemos una revancha en 48 horas”.



El autor del gol contra Argentina, Johan Campaña, comentó, "Primero que todo me siento muy contento de haber marcado ese gol ayer frente a Argentina. Es una alegría muy grande para mi y para mi familia haber anotado ese gol. El equipo está seguro para enfrentar a Uruguay, tenemos claro cómo atacar y como defender”.





Con información de oficina de prensa