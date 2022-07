La disciplina hace parte del fútbol, como en la vida. La necesidad de establecer una serie de reglas que les permitan a los jugadores mantener un buen comportamiento, ha sido una constante reciente de los técnicos. Steven Gerrard no se queda atrás, luego de llevar un buen tiempo en los banquillos. Tras su salida del Rangers, lo aplica 'a la perfección' en el Aston Villa.

Las multas de Gerrard

Facebook Twitter Linkedin

Steve Gerrard, jugador de Los Ángeles Galaxy. Foto: AFP

El exjugador busca establecer unas normas, en igualdad de condiciones, para evitar todo tipo de complicaciones, para que, a su juicio, los futbolistas den una muestra de educación, profesionalismo y personalidad, dentro y fuera de la cancha.



En total, son 18 reglas que han cambiado el desarrollo y el diario vivir de los 'villanos'. Cada uno de estos ítems representa un valor económico a pagar. Las multas van desde los 60 dólares hasta casi 1300.



(Además: ¿Shakira y Piqué no se separan? Así sonó 'Te felicito' en camerino de Barcelona).



No solo ha sido Gerrard, también Ten Hag, en el United, y Xavi, en el Barcelona, decidieron imponer ciertas multas para que los jugadores estén en la mejor disposición para el trabajo de la ardua temporada.



Estos son los puntos que Gerrard tiene para sus jugadores, con énfasis en la puntualidad. Las cifras están en libras esterlinas y a hoy cada una vale 5.311 pesos colombianos:



1. Llegar tarde al entrenamiento 500 libras

2. Olvidar el GPS del entrenamiento 100 libras

3. Llegar tarde al campo de entrenamiento 200 libras por minuto

4. Llegar tarde a una reunión, paseo o con el entrenador en día de partido 1000 libras

5. Llegar tarde para el entrenador 200 libras por minuto

6. Llegar tarde a una reunión 200 libras por minuto

7. Vestimenta incorrecta en el día de partido (polo y traje negro) 100 libras por ítem

8. Dejar ropa en el campo de entrenamiento 100 libras por ítem

9. Dejar platos o vasos en la mesa del restaurante 10 libras por ítem

10. Mal estacionamiento (fuera o dentro del mundo del fútbol) 100 libras

11. Llegar tarde a una aparición comercial 250 libras

12. Olvidarse del pastel de cumpleaños 50 libras por día

13. No llevar chanclas en las duchas 100 libras

14. No reportarse antes de las 10 am al doctor por lesiones o enfermedad 200 libras

15. Llegar tarde a terapia con el fisioterapeuta 200 libras

16. Dejar los 'snus' en cualquier lado 200 libras

17. Olvidar las medias de recuperación 50 libras

18. Sancionado por discutir 200 libras

⚠️El DT del Aston Villa, Steven Gerrard, ha dispuesto las siguientes cantidades en multas a sus jugadores para la nueva temporada. pic.twitter.com/zkzYzGbzdc — Carlos Cornejo 🇪🇨 (@carloscornejoec) July 27, 2022

Más noticias

FUTBOLRED