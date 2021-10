Primera decisión del Newcastle, el equipo más rico del mundo

Steve Bruce dejó su puesto de entrenador del Newcastle por "consenso mutuo", anunció el club inglés este miércoles, trece días después de su compra por un fondo saudí.

"Newcastle United confirma que Steve Bruce dejó su puesto de entrenador principal por consenso mutuo", declaró el club en un comunicado.



¿Cuál será el reemplazo?

Deja los Magpies tras más de dos años, habiendo guiado al club a los puestos decimotercero y decimosegundo de Premier League.



Bruce, de 60 años, mostró su reconocimiento por haber tenido la oportunidad de dirigir a este club "único".



"Me gustaría dar las gracias a mi equipo, los jugadores y el equipo técnico en particular por su trabajo", declaró.



"Ha habido altos y bajos, pero han dado todo, incluso en los momentos difíciles, y deberían estar orgullosos de lo que han logrado", precisó.



El club del nordeste de Inglaterra fue comprado por un fondo saudí hace dos semanas tras largas negociaciones, pese a la oposición de asociaciones de defensa de los derechos humanos.



"Espero que los nuevos propietarios puedan llevar al club donde queremos todos. Deseo buena suerte a todo el mundo para el resto de la temporada y más allá", añadió Steve Bruce.



Su adjunto Graeme Jones dirigirá al equipo para el desplazamiento del

Newcastle al campo del Crystal Palace, el sábado.



Los Magpies todavía no han ganado ningún partido esta temporada y ocupan la penúltima plaza del campeonato inglés.



AFP