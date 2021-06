Stephanie Frappart: la árbitra que hace historia en la Eurocopa

Stéphanie Frappart, de 37 años, seguirá ejerciendo como locomotora del arbitraje femenino al convertirse en la primera árbitra mujer en una Eurocopa (11 junio-11 julio), en la que se desempeña como cuarta colegiada.

Su participación en el torneo continental es un nuevo paso para esta pionera, talentosa y carismática que escala posiciones a toda velocidad: primera mujer en arbitrar en la segunda división francesa (2014) y en la primera (2019), primera en dirigir en la Supercopa de Europa, en agosto de 2019, y primera en hacerlo en la Champions, en diciembre. Antigua jugadora del AS Herblay, en la región parisina, Frappart arbitra desde los 13 años.



Y ahora está actuando en la Eurocopa, organizada en 11 estadios de 11 países del Viejo Continente, después de haber dirigido partidos ya en la versión femenina, en 2017, y en el Mundial de 2019, organizado en Francia. Fue designada como asistente del holandés Danny Makkelie en el juego Turquía-Italia, que abrió el torneo.



“Es una gran evolución, un reconocimiento de mis cualidades y competencias. Esta es mi línea de conducta desde el principio, me eligen por mis competencias, no por mi género”, comentó la francesa la semana pasada en un encuentro con la prensa en la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).



En el campeonato francés, sus actuaciones se han ganado el reconocimiento general. “Tiene mucha diplomacia. Y cuando eres entrenador, hombre, y estás bajo presión, nos enojamos... Solo hace falta que ella te mire, te sonría, un gesto... y se acaba”, señaló tras su debut en 2019 Christophe Galtier, entonces entrenador del Lille.

Alimentar vocaciones

“Es una locomotora para el arbitraje femenino, una mujer excepcional”, señaló a la AFP el presidente de la Comisión Federal de Árbitros, Eric Borghini. “Es una mujer con una calma y serenidad impresionantes, es difícil desestabilizarla, tiene una madurez increíble”, añadió. Para Borghini, Frap-part “forma parte del paisaje” para los jugadores, acostumbrados a verla con el silbato. “Pienso que la consideran igual que un hombre; si pueden engañarla, no dudarán en hacerlo”, añadió.



Su manera de arbitrar, con diplomacia y seriedad, es alabada por muchos; entre ellos, el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, después de la Supercopa de Europa en 2019. La competición, que será recordada por el título del Liverpool contra el Chelsea en la tanda de penales, también fue caracterizada por el debut de Frappart como la primera mujer en dirigir una final masculina de la Uefa.



Un año más tarde, en el Juventus-Dynamo Kiev (3-0) en diciembre de 2020, se convirtió en la primera mujer en oficiar como árbitro principal en un partido de la Champions, con una actuación muy solvente, recibiendo elogios en la prensa.

Loreto Toloza, asistente chilena que compartió con Frap-part en la Copa del Mundo, señala: “Stéphanie estuvo impecable e hizo historia en una vitrina importante como la Supercopa de Europa. Cuando la designaron, le preguntaron si estaba apta para rendir las pruebas físicas de los hombres: las rindió y las pasó sin problemas. Le dieron la noticia y nos avisó en un grupo de WhatsApp que tenemos. Estaba muy contenta. Ella tenía la ilusión de arbitrar en la Champions League, pero nunca pensó que le iba a tocar esta final”, revela Toloza. La asistente hondureña Shirley Perelló remata: “Stéphanie enfrentó reclamos normales, y se la vio muy capacitada para enfrentarlos. Imagino que tenía un poco de nervios, pero en general supo llevar muy bien cada situación”.



En la Eurocopa, Frappart se ha encargado de vigilar los banquillos y ha estado cerca de los seleccionadores, preparada para entrar en juego en caso de lesión del árbitro principal. “Sé que mi presencia siempre es un evento. En la calle, a veces me llaman, pero siempre de manera amistosa. La gente quiere una foto o un autógrafo, siempre respondo de manera cordial”, comentó.



Al no ver diferencias entre un hombre y una mujer, Frappart está contenta porque la Federación Francesa no ha adaptado sus condiciones para las mujeres en la concentración previa a la temporada en Clairefontaine, la ‘casa’ del fútbol galo. “Tenemos que pasar los mismos test físicos que los chicos porque los jugadores no van más lento cuando yo arbitro, por lo que la exigencia no debe ser menor”, razonó.



Sin embargo, la francesa ha tenido varias predecesoras que abrieron su trayectoria futbolística. Por ejemplo, la suiza Nicole Petignat dirigió en la Copa de la Uefa en 2003, y a nivel nacional, la precursora fue la alemana Bibiana Steinhaus.



Este grupo de pioneras es una inspiración para otras muchas. “Es parte de mi papel alimentar las vocaciones, es un gran placer mostrar que es posible poder ver mujeres árbitras en la tele, es un orgullo”, declaró Frappart. “Contamos con el 4 % de mujeres en el arbitraje francés”, recordó Borghini. “Ella es emblemática, puede hacer soñar a una joven que quiera ser árbitra”, concluyó.

Una historia de mujeres

Según la Uefa, los avances en igualdad de oportunidades independiente de su género, no han sido un accidente sino un producto de una estrategia que inició con la pionera Nicole Petignat. Desde 2013, las árbitras se han ido uniendo a sus homólogos masculinos en los cursos de arbitraje de verano e invierno de la Uefa, reuniones de árbitros de élite, así como a los recién llegados a la lista de internacionales Fifa.



Primero, para preparar la temporada que se avecina y luego, para analizar los progresos de la mitad del camino recorrido. Los cursos incluyen pruebas de aptitud física, educación y sesiones de instrucción destinadas a ayudar a una mejor preparación para la acción al nivel élite.



“Estamos encantados con la forma como los mejores árbitros y árbitras de Europa han respondido al desafío”, afirmó Roberto Rosetti, jefe de árbitros de la organización. “Son increíblemente profesionales en su preparación, y su preocupación por su condición y salud es extremadamente meticulosa. A lo largo de los años, con nuestra ayuda, su nivel de preparación física se ha desarrollado hasta el punto de que ahora son tan atletas de alto rendimiento como los jugadores. Saben lo que tienen que hacer y están listos para los próximos partidos. Estamos muy orgullosos de ellos”.



La primera árbitra asignada a un partido masculino de la Uefa fue Nicole Petignat cuando dirigió encuentros de la fase de clasificación de la Copa de la Uefa entre 2004 y 2009, según datos de la propia organización. Recientemente, en noviembre del 2020, el choque entre el Gante y el Liberec fue el primero a nivel masculino que contaba con una árbitra y dos árbitras asistentes: Oleksandra Ardasheva y Maryna Striletska.



La griega Chrysoula Kourompylia, árbitra asistente, ha sido una habitual en partidos masculinos de la Uefa desde la 2014; la inglesa Sian Maassey-Ellis ha sido asistente en la Europa League y la Nations League desde 2019, mientras que la española Guadalupe Porras Ayuso ha seguido su camino esta temporada.



También está la alemana Bibiana Steinhaus, primera mujer en arbitrar un partido en una de las cinco grandes ligas masculinas de Europa. Debutó en la Bundesliga en 2017 y dirigió la Supercopa de Alemania entre Bayern y Borussia Dortmund. Ha dirigido 23 encuentros de la máxima categoría alemana masculina. El año pasado anunció su retiro.



En la cancha de fútbol sala también se hizo historia recientemente cuando las rusas Irina Velikanova y Tatiana Boltneva dirigieron el partido de la Uefa Futsal Champions League entre el United Galati y el Dolphins Ashdod. Fue la primera pareja de árbitras en la historia de un partido masculino de fútbol sala de la Uefa.

En América Latina, recientemente se anunció que, por primera vez, uno de los partidos del torneo de clubes más importante del continente, la Copa Libertadores masculina, tendría la supervisión arbitral cien por ciento femenina: la brasileña Edina Alves. Alves, de 41 años, es además la primera mujer en arbitrar un partido del Mundial de Clubes en Catar, un evento cuyos oficiales de mayor rango serán mujeres. La argentina Sabrina Lois será la asesora de árbitros por parte de Conmebol, y la brasileña Ana Paula Oliveira tendrá a su cargo la asesoría de video.



Sin embargo, aún hay muchos obstáculos en el camino de las mujeres árbitras. El pasado febrero hubo polémica cuando en la ceremonia de premiación de dicho evento en Catar, el jeque ignoró la presencia de las mujeres al negarles el saludo. Aunque la Fifa defendió el avance en los derechos de la mujer en un país donde por tradición estos son hechos a un lado, a Hamad bin Khalifa Al-Thani, hermano del Emir de Catar, no le interesó y pasó de largo a la tripleta brasileña formada por Edina Alves Batista, Neuza Back y Mariana de Almeida.



El descontento también se presentó en abril, cuando se conocieron la lista de árbitros convocados para la Copa América 2021: no había ninguna mujer convocada.



EMMANUEL BARRANGUET

AFP

NYON (SUIZA)

Precursoras colombianas

En febrero, para el partido masculino entre Barranquilla y Atlético Huila, cuatro mujeres arbitraron por primera vez en el estadio Romelio Martínez, en la capital del Atlántico. María Victoria Daza, árbitra central, encabezó el cuarteto; Mary Blanco, como asistente uno; Nataly Arteaga, como asistente dos, y Vanessa Ceballos, como cuarta árbitra, completaron el grupo.



Desde el 8 de agosto de 1999, cuando Martha Liliana Toro se convirtió en la primera mujer en pitar en la primera división en Colombia, en el partido entre Bucaramanga y Quindío, las mujeres han comenzado a abrirse campo. Pero el hecho insólito es que nunca se había tenido un grupo arbitral completo. Lo más cerca que se había llegado tuvo lugar el 29 de julio de 2017, cuando en otro partido de la B, entre Bogotá y Atlético, en Techo, hubo una terna femenina. Una de ellas repitió, Mary Blanco, quien en aquel partido fue la asistente 2. Yeimy Lucero Martínez fue la juez central y Luz Mila González ofició como asistente 1.



REDACCIÓN EL TIEMPO

