Medina no deja de poner la cara: ‘Me han hecho más fuerte’

Stefan Medina no se cansa de responder las preguntas sobre las críticas que recibe de los aficionados. Sereno y maduro, agradeció que lo hayan juzgado ya que hicieron de él, un “Stefan Medina más fuerte" para luchar por un lugar en los 23 convocados para la Copa América 2019.

Sus declaraciones

Su convocatoria: “Fue sorpresa el llamado de Queiroz por cómo se dieron las cosas. Me cogió un momento donde no me lo esperaba, pero estoy feliz de estar con mis compañeros y conocer al cuerpo técnico”.



(Le puede interesar: Stefan Medina les contestó a sus críticos)



¿Cómo está su actualidad?: “Trabajo día a día para mejorar, para todo jugador es importante estar en la Selección. Me hecho más maduro, tener más partidos, eso al final de cuentas, me da más experiencia. Vengo con toda la madurez a aportar mi granito de arena”.



Acerca de las críticas sobre su nivel: “No tengo nada que decirles a los que me critican, trabajaré día a día. Están en el derecho de criticarme hace parte de mi trabajo. Ahora me enfocó en mejorar y con humildad cambiar las cosas. Al principio por temas familiares te chocas contra una pared, pero hoy en día le doy gracias a Dios porque han hecho de Stefan Medina más fuerte”.

