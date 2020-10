'Es doloroso entrar por una situación de estas': Stefan Medina

Antes del partido contra Venezuela, muchos daban a Stefan Medina como titular en la Selección Colombia. Sin embargo, el DT Carlos Queiroz se decidió por Santiago Arias, que inicialmente no estaba en la convocatoria.

La grave lesión de Arias hizo que Medina tuviera que entrar de urgencia y, la verdad, lo hizo bien. El lateral del Monterrey de México cada vez deja más atrás las críticas que recibió el día que debutó con la Selección, hace siete años, en un juego contra Uruguay en el que no le fue bien. Desde entonces, ha sido rendidor. Medina habló de lo vivido en el triunfo contra Venezuela y lo que viene en la eliminatoria.



¿Qué han visto de Chile? “Va a ser un partido muy complicado. Es una selección muy intensa, con grandes jugadores, gran capacidad de mostrar su estilo, saldrán con esa necesidad de ganar y de sumar. Vi imágenes del partido en Uruguay, fue luchado, parejo. Hay que tener mucho cuidado con ellos y nosotros ocuparnos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera”.



La lesión de Santiago Arias. “Fue un momento demasiado triste, cosas que pasan en el fútbol, situaciones que nadie se espera y que nadie puede controlar. Es una lástima por nuestro amigo: a Santiago lo conozco desde hace tiempo, tenemos una muy buena relación, desde los 14 años jugamos juntos en selecciones de Antioquia. Es doloroso entrar por una situación de estas, queda uno en shock varios momentos, pero al final hay que ser profesionales y cuando estás en la cancha, hay que estar ciento por ciento concentrado en el juego”.



¿Pudo hablar con Arias? “Estaba con demasiado dolor, lo vi pasar en la camilla, solo le dije que tuviera fuerza. En el camerino ya hablamos más, lo vi con dolor. Estamos apoyándolo al máximo y que se recupere lo más pronto posible al lado de su familia”.



¿Lateral o zaguero central? “En los últimos años de mi carrera he participado más como lateral, con más experiencia y madurez, con los conceptos mucho más claros. Hay algunas características que poco a poco voy intentando mejorar, estoy con toda la disposición, estoy jugando acá en esa posición, dándolo todo por el bien del equipo y esperando que vivamos un proceso maravilloso”.



¿Mejor marcando o atacando? “Tengo unas características naturales, por algunos posicionamientos que me permiten tener más facilidad a la hora de defender. En los últimos años he tratado de mejorar el aporte en la ofensiva, interpretando el juego, cuándo es el momento de ir adelante y cuándo tener mucho más control, esa es la clave del juego”.



En qué ha progresado en la Selección. “La experiencia, cada día suma uno más partidos, la oportunidad de compartir con los compañeros de la Selección, cada día sumando más minutos y entregándolo todo para aportarle al equipo. Soy el mismo de hace muchos años, simplemente con todas las ganas y el privilegio de estar acá. Las oportunidades hay que aprovecharlas, entonces vamos a darlo todo para seguir sumando y ganarnos un lugar en la Selección”.



