Medina, listo para enfrentar a Suárez y Cavani

Stefan Medina es una de las opciones para jugar por el sector derecho de la Selección Colombia junto a Daniel Muñoz.



Los dos laterales podrían estar juntos en la cancha contra Uruguay ante la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado por suspensión. Esto dijo Medina en rueda de prensa en la llegada de la Selección a Brasilia.



Controlar a Suarez y Cavani. Nos vamos a enfrentar a una selección muy importante con un sistema de juego muy claro. Tienen jugadores élite, de los mejores clubes del mundo e históricos. Debemos estar atentos a cada movimiento de ellos, tener la capacidad de no darles posibilidades. Venimos de jugar bien contra una de las mejores selecciones del mundo (Brasil), el sistema de juego fue tan clave que no tuvieron muchas opciones. A partir de ahí debemos hacernos fuertes y buscar hacerles daño.



Ellos llevan demasiado tiempo jugando así, se hacen demasiado fuertes. No vamos a ver una Uruguay diferente, sea el jugador que sea. El sistema no cambia. Ellos van a buscar su mejor equipo, estamos esperando eso para entregarlo todo.



Diferencias con Daniel Muñoz. Somos dos jugadores con características diferentes, creo que en cuanto al sistema y lo que quiera el cuerpo técnico, nos elegirá. Daniel es un jugador extraordinario, esa competencia interna nos permite crecer cada día como Selección.



El equipo ideal. Hemos trabajado día a día buscando la mejor manera de adaptarnos a cada partido, el sistema de juego es fundamental. Lo que el cuerpo técnico pretende, lo estamos buscando. Esperamos un rival competitivo y debemos tener la capacidad de mostrar lo que somos como selección. Con el tiempo y el trabajo el equipo se encontrará mejor.



Suplir la ausencia de Cuadrado. No puedo entrar en detalles, no es algo que me corresponda. Nosotros siempre estamos a disposición, entrenamos día a día para ser tenidos en cuenta. El que esté en la cancha lo va a dar todo por el equipo. Apenas ayer llegamos a Brasilia, estamos trabajando los puntos fuertes de Uruguay. El cuerpo técnico será quien decida el sistema.



Qué esperan de Uruguay. Es una Selección muy fuerte, competitiva. Tienen una idea muy clara, pueden no ser espectaculares, pero son prácticos. Va a ser un rival complicado, seguramente nosotros vamos a entregarlo todo y estar concentrados para enfrentar este partido, minimizar sus puntos fuertes.



El torneo. Es una Copa América atípica, se tuvo que cambiar la sede, las canchas no son las mejores. Eso ha influido renquee no sea un torneo espectacular. A partir de ahora será más interesante y competitivo. Ojalá tengamos la posibilidad de encontrarnos de la mejor manera.



