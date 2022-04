En junio, cuando se definan las selecciones que avanzarán por repechaje, se conocerán los últimos clasificados al Mundial. Sin embargo, este viernes primero de abril, a las 11:00 am (hora colombiana), será el sorteo en el que se establezca la suerte de los equipos en la cita que será entre noviembre y diciembre de 2022.

El sorteo del Mundial de Catar

Doha, la capital de Catar. Foto: iStock

El sorteo de la fase de grupos está programado para este viernes, en un evento que se desarrollará en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, en Catar. Tras la gala se conocerá la composición de los ocho grupos, cada uno integrado por cuatro equipos, que disputarán esa primera fase del Mundial.



Por ahora, se tienen 29 selecciones clasificadas al Mundial: Catar (anfitriona), Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, México, Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Portugal, Polonia, Argentina, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudí, Ecuador, Uruguay, Canadá, Ghana, Senegal, Túnez, Marruecos y Camerún.



El sorteo se realizará por bombos, el primero tendrá a la anfitriona y a las mejores posicionadas en el ranking Fifa.



Vale la pena recordar que el 31 de marzo se actualizarán las posiciones y, por ende, las ubicaciones en los bombos. Por ahora, la distribución está así:



- BOMBO 1: Catar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal



- BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos



- BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez



- BOMBO 4: Canadá - Ghana - Túnez - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Gales vs. Escocia/Ucrania) - Repechaje Concacaf (Costa Rica vs. Nueva Zelaanda) Repechaje Conmebol (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)



¿En dónde se puede ver el sorteo?

El balón oficial de la Copa. Foto: @FifaWorldCup

La transmisión del evento está prevista para las 11 a.m., hora de Colombia.



En el territorio nacional, la transmisión televisiva está a cargo del Canal 'Caracol' y 'Directv Sports' (Canal 610).



Asimismo, los interesados pueden ver el sorteo en la página oficial de la Fifa y su aplicativo FifaTV.





DEPORTES

*Con información de Futbolred