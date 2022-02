El sorteo del Mundial de Catar 2022 ya tiene fecha: el primero de abril se conocerá la conformación de los grupos del torneo, que se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

Sin embargo, en esta ocasión el sorteo tendrá una particularidad: para la fecha en que se lleve a cabo aún no se conocerán las 32 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.



Qué equipos faltarán por conocerse el día del sorteo

Para esa fecha aún estarán pendientes los repechajes continentales, que enfrentarán al quinto clasificado de Suramérica con un equipo de Asia y a los representantes de Concacaf y Oceanía en esa instancia.



Hoy, están clasificados a Catar 2022, además del anfitrión, Alemania, Bélgica, Francia, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Suiza, Serbia, España y Países Bajos, en Europa; Brasil y Argentina, en Suramérica, y Corea del Sur e Irán, en Asia.



En marzo se conocerán los dos clasificados directos restantes de la Conmebol y las tres selecciones europeas que accederán por repechaje (en el que estarán Portugal, Italia, Suecia, Austria, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, República Checa, Turquía, Gales, Ucrania y Escocia).



También se definirá a finales de marzo la eliminatoria de África, en la que 10 selecciones van por 5 cupos: Egipto vs. Senegal, Camerún vs. Argelia, Ghana vs. Nigeria, República Democrática del Congo vs. Marruecos y Malí vs. Túnez. Está pendiente, además, la definición de dos cupos directos más de la Confederación Asiática. Los repechajes continentales se jugarán en junio, con el Mundial ya sorteado.



Cabe recordar que hoy, la Selección Colombia está afuera del Mundial de Catar y espera conseguir, al menos, un cupo al repechaje.



Cómo se definen las cabezas de serie

Cabe recordar que la designación de las cabezas de serie del Mundial se hará de acuerdo con la clasificación mundial de la Fifa de marzo, que se hará pública un día antes del sorteo.



El resto de los participantes se ubicará también de acuerdo con ese escalafón en las siguientes líneas del sorteo, con la salvedad de que no podrán estar en el mismo grupo equipos de la misma confederación, salvo Europa.



