EN VIVO: siga el minuto a minuto del sorteo de la Suramericana

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) lanza este viernes en Asunción su temporada 2021 con el sorteo de las fases de apertura de la Copa Suramericana sin representantes de clubes ni dirigentes de las diez federaciones socias por la pandemia de coronavirus.





En vivo

Información previa

De los 44 clasificados a la Copa Suramericana, 32 equipos comenzarán la primera fase que será disputada entre equipos del mismo país en fase local con representantes de Bolivia (4), Chile (4), Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4).



Para determinar los cruces será realizado un sorteo entre los 4 representantes de cada país. Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la Fase de Grupos.



También lea: (Ancelotti jugó sus cartas: las razones por las que no jugó James).



El sorteo se iniciará sorteando una bolilla que será el equipo 1 en el primer cruce nacional (equipo local en el partido de vuelta) y seguidamente será sorteado su rival que será el equipo 2 (equipo local en el partido de ida).



El ganador de ese cruce recibirá la designación de equipo 1 del país en la fase de grupos (BOL 1, CHI 1, COL 1, ECU 1, PAR 1, PER 1, URU 1 y VEN 1) y en el siguiente paso se definirá al equipo 2 (BOL 2, CHI 2, COL 2, ECU 2, PAR 2, PER 2, URU 2 y VEN 2). En la fase de grupos se sumarán seis equipos de Argentina y Brasil.



EFE