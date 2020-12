Atalanta jugará con Real Madrid, en octavos de final de la Champions

Ya se conocen los emparejamientos para los octavos de la Liga de Campeones, tras del sorteo realizado este lunes en Nyon. El Real Madrid, el único español que terminó primero en la fase de grupos, se enfrentará al Atalanta de Italia, que cuenta con los colombianos Duván Zapata, Luis Muriel y Johan Mojica.



El equipo italiano consiguió la clasificación después de eliminar al Ajax y pusieron las cosas difíciles al Liverpool en la fase de grupos.



Menos suerte tuvieron los otros tres equipos españoles que terminaron en segunda posición en sus grupos. El Barcelona se medirá al PSG de Neymar y Mbappe. El brasileño salió lesionado este domingo y peligra su presencia en el duelo contra su exequipo.



Por su parte, el Atlético se enfrentará al Chelsea de Frank Lampard. Los dirigidos por el entrenador Simeone se enfrentaron a los londinenses en 2014 en las semifinales, antes de jugar la final contra el Real Madrid en Lisboa.



El Sevilla, por si parte, que vuelve a unos octavos de final de Champions, jugará ante Borussia Dortmund. El resto de los cruces han emparejado al Manchester City con Borussia Mönchengladbach, el Bayern con la Lazio, el Liverpool con el RB Leipzig y el Oporto, de los colombianos Matheus Uribe y Luis Díaz, con la Juventus, de Juan Guillermo Cuadrado.



Las eliminatorias de octavos de final se disputarán en las fechas de 16-17 y 23-24 de febrero para los partidos de ida, mientras que los de vuelta están programados 9-10 y 16-17 de marzo.

Los cruces de los octavos de final quedaron así, tras el sorteo:



M'gladbach vs. Mancheste City

Lazio vs. Bayern

Atlético de Madrid vs. Chelsea

RB Leipzig vs. Liverpool

Porto vs. Juventus

Barcelona vs. PSG

Sevilla vs. Dortmund

Atalanta vs. Real Madrid



