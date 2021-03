Real - Liverpool: el gran duelo de cuartos de final de la Champions

El pasado miércoles el actual campeón Bayern Múnich y el Chelsea completaron el grupo de los ocho finalistas de la Uefa Champions League. Los equipos se disputan un puesto en la gran final junto con el Manchester City, el Liverpool, el Borrussia Dortmund, el PSG, el Porto y, el único equipo de la Liga Española que clasificó, el Real Madrid.



El sorteo para definir cómo se enfrentarán se realiza en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza y será, de acuerdo con la organización, "un sorteo puro, con las eliminatorias numeradas del 1 al 4".



La final se jugará el sábado 29 de mayo en el Estadio Olímpico de Atatürk, en Estambul, Turquía.

Calendario de los partidos

Cuartos de final



Manchester City vs. Borussia Dortmund

Porto vs. Chelsea

Bayern Múnich vs. PSG

Real Madrid Vs. Liverpool



Partidos de ida: 6/7 de abril

Partidos de vuelta: 13/14 de abril



Semifinales



Ganador de la llave Bayern-PSG vs. ganador de la llave City-Dortmund

Ganador de la llave Real Madrid- Liverpool vs. ganador de la llave Porto-Chelsea

​

Partidos de ida: 27/28 de abril

Partidos de vuelta: 4/5 de mayo



Final

Sábado 29 de mayo



