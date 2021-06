¡Sorpresa en Budapest! Francia no pasó del empate contra Hungría

Sorpresa en la Eurocopa, el viejo refrán del fútbol, todo puede pasar, salió en el Ferenc Puskás, especialmente con Hungría, que salió a la altura de cualquier local, a defender sus terrenos de la poderosa Francia, desde el mismo arco, hasta el potencial en ataque, comandada por Kylian Mbappé. Y es que la consigna de los de Deschamps era ganar y asegurarse de una vez en la siguiente fase de la Eurocopa.

Sin embargo, el cerco defensivo montado Marco Rossi, resistió mucho más que contra Portugal, incluso, mostrando buen fútbol, con homogeneidad en todas sus líneas, no solo en la parte de atrás, sino en el frente de ataque, aprovechando las pocas opciones generadas para complicar a los de Deschamps.



Y es que las estadísticas, desde la posesión, los pases realizados y las opciones fueron para Francia, pero la efectividad no hizo parte de la comisión que llegó a Budapest, por parte de Deschamps. En una jugada sobre el final del primer tiempo, aprovechando la pasividad de la zona defensiva francesa, llegó el primer tanto de la tarde. Attila Fiola definió al palo izquierdo de Lloris, rastrero, con lo justo, para desatar la locura en las tribunas abarrotadas del Ferenc Puskás.



Para la segunda parte, sería constante ver la línea de cinco defensores por parte de Hungría, evitando a toda costa las llegadas de Francia, además, la actuación de Gulácsi fue de los puntos altos para los locales, atajando un par de acciones a los atacantes franceses, incluso, un remate a quemarropa por parte de Mbappé.



Sin embargo, el arco húngaro sería vulnerado sobre el minuto 65. Griezmann aprovecharía el rebote por parte de Gulácsi, tras el remate de Kylian Mbappé, para poder mandarla adentro y decretar el empate.



La embestida de los visitantes, en busca del triunfo, fue alta teniendo en total un 67% de posesión en el encuentro. Sin embargo, no fue suficiente para llevarse los tres puntos. Francia llegó a cuatro unidades, a la espera de lo que ocurra entre Alemania y Portugal.



REDACCIÓN FUTBOLRED