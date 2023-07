Sonia O'Neill, jugadora de la Selección de Venezuela, decidió retirarse temporalmente del fútbol a pesar de tener tan solo 28 años.



La futbolista, que venía de jugar en el balompié alemán, anunció su 'adiós' a través de un sentido comunicado compartido en sus redes sociales. En él, una queja por el maltrato de entrenadores y clubes.

'Clubes y entrenadores que no nos tratan como seres humanos'

En la misiva compartida en Instagram, O'Neill apuntó de entrada: "Muchas cosas pasan en el mundo del fútbol femenino que la gente no ve o no conoce. Ni mis amigos o familia saben todo lo que he hecho el pasado este año y también durante mi temporada en Rangers. Me siento bien físicamente pero mentalmente no y está claro que necesito descansar y apartarme del fútbol por un rato".



"Fútbol, el juego que una vez me encantó fue la razón por la que dejé que la gente me tratara como un número sin valor, no como un ser humano. Dejé que la gente me faltara el respeto hasta el punto en que dejé de respetarme a mí misma como persona y jugadora y no estoy hablando de las redes, fanáticos, o si juego no juego, estoy hablando de clubes y entrenadores que no nos tratan como seres humanos", añadió O'Neill.



"El fútbol femenino tiene mucho que mejorar especialmente los entrenadores y los clubes. (Por favor no empiecen a distribuir chismes. Jugué afuera de mi hogar y familia por 12 años y estoy cansada de la toxicidad en el fútbol femenino, no estoy hablando de solo una persona o una situación, pero en general)", concluyó.

