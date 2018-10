Con Solari, Real Madrid se sacude y vence 0-4 al Melilla, en la Copa

El Real Madrid consiguió una goleada balsámica este miércoles en el estreno de Santiago Solari en el banquillo, al imponerse 4-0 al modesto Melilla en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El francés Karim Benzema abrió el marcador (23), antes de que Marco Asensio rematara en el punto de penal un pase del brasileño Vinicius para hacer el 2-0 (45+1) y Álvaro Odriozola hiciera el 3-0 (79), mientras Cristo González rubricó en los últimos instantes el 4-0 (90+2).

La victoria, en el primer partido de Santiago Solari como entrenador provisional tras la destitución de Julen Lopetegui, trae algo de tranquilidad a un Real Madrid que llegaba sacudido por la goleada 5-1 sufrida el domingo ante el Barcelona en Liga. Solari, técnico hasta ahora del filial blanco, no tuvo reparos en alinear a canteranos y, no dudó, en titularizar a Vinicius, una de las grandes apuestas blancas, que apenas había tenido minutos con Lopetegui.



En su primer partido oficial como titular, el brasileño fue un dolor de cabeza para el rival por su banda izquierda, desde donde dio el paso de la muerte a Asensio en el segundo tanto visitante y estrelló un balón en el larguero (72).



Los blancos empezaron sin embargo sufriendo ante la presión de un voluntarioso Melilla, que no dudó en irse arriba en busca del adversario, dificultando la salida de los 'merengues'. Igor Martínez sorprendió en el 9 a la defensa madridista para entrar en profundidad, pero disparó demasiado cruzado. Poco a poco, el Real Madrid empezó a sacudirse la presión local y a buscar las subidas por las bandas donde aparecían Vinicius por la izquierda y Lucas Vázquez y Álvaro Odriozola por la derecha.



Una de las llegadas de Odriozola casi hasta la línea de fondo acabó con un centro que Benzema remató en boca de gol para abrir el marcador (28). El tanto trajo tranquilidad al equipo blanco, que se adueñó del partido, pero se encontró con las buenas actuaciones del portero del Melilla Dani Barrios, crucial para evitar una mayor goleada. El meta local se lució para detener dos disparo de Asensio (37) y de Lucas Vázquez a bocajarro (39), pero al filo del descanso nada pudo hacer en el segundo gol merengue.



Vinicius culminó una entrada por la banda izquierda con un centro al aérea donde apareció Asensio para rematar a gol (45+1).



A la vuelta del descanso, Melilla salió con las mismas ganas que en la primera parte, presionando a los blancos para forzar los errores y salir rápido hacia la portería defendida por Kelor Navas. En el 54, Yacine no llegó por poco a rematar en el área un centro desde la derecha de Igor Martínez. Pero, de nuevo, los locales empezaron a notar el esfuerzo desplegado y el Real Madrid volvió a hacerse con el control del juego llegando con peligro, hasta que Odriozola empujó de un zapatazo un balón suelto casi sobre la línea de gol para hacer el 3-0 (79) y Cristo González cabeceó el 4-0 (90+2).



La victoria da tranquilidad a un Real Madrid, que confiaba en este encuentro para empezar a remontar su mal momento y supone un buen paso para Solari que dispone de dos semanas para intentar demostrar que puede quedarse como entrenador hasta final de temporada. .



El martes, el Atlético de Madrid había ganado 1-0 en el campo del modesto Sant Andreu (3ª división) con un tanto del portugués Gelson Martins al aprovechar un pase en profundidad de Víctor Machín 'Vitolo' (33). Los rojiblancos afrontarán así en ventaja la vuelta en el Metropolitano madrileño a principios de diciembre.

El Valencia, por su parte, sufrió para ganar 2-1 al modesto Ebro, de la 2ª división B (tercera categoría), con un doblete de Santi Mina. Jon Ander Amelibia adelantó al Ebro con un cabezazo picado (61), pero poco después Santi Mina equilibró con un disparo al segundo palo (70) y repitió de cabeza (80) para hacer el 2-1 definitivo.



El Levante también empató 1-1 en el campo del Lugo (2ª división) en un partido de dominio compartido. Cristian Herrera abrió el marcador para el Lugo (11), pero en la segunda parte Borja Mayoral equilibró con un disparo cruzado (53). En un derbi madrileño, el Leganés empató 2-2 con el Rayo Vallecano, con un doblete de En-Nesyri, dejando todo abierto para la vuelta. Álvaro García adelantó al Rayo (16), Álex Alegría puso el 2-0 (21), pero Youssef En-Nesyri recortó distancias al rematar un córner (31) y empató con un disparo raso (72).



AFP