Superviviente de Chepecoense jugará con el Goiás 

El lateral Alan Ruschel, uno de los seis supervivientes del accidente aéreo en Colombia en el que murieron 71 personas, en su mayoría integrantes del club

Chapecoense, jugará el resto de la temporada con el Goiás, de la primera división de la liga brasileña, según se informó este jueves.

Ruschel, de 29 años, fue pedido por el técnico del equipo de Goiania, Ney Franco, como uno de los refuerzos para el remate de la temporada y ante las pocas oportunidades que estaba teniendo con el Chapecoense el jugador aceptó la oferta de dejar el equipo, a pesar de tener contrato vigente hasta 2020.



"Voy a probar que no dependo de la piedad de nadie", relató Ruschel en una emotiva despedida del equipo con el que debutó en 2013 y al que retornó en 2016, justo el año de la tragedia en la víspera de la final de la Copa Sudamericana ante el colombiano Atlético Nacional de Medellín.



El jugador aceptó ir al Goiás por haber trabajado ya antes en el Chapecoense con el entrenador Franco y para "callarle la boca", según dijo, a muchas personas que insinuaron que su permanencia en el equipo de la ciudad de Chapecó era por "lástima" y que el club no se atrevía a despedirlo.



"Me dediqué y trabajé para volver. Es difícil salir, participé del ascenso, fui campeón de (el estado de) Santa Catarina, jugué la Sudamericana y estuve en el accidente", expresó. En el desastre aéreo en las proximidades de Medellín sobrevivieron, además de Ruschel, el portero Jackson Follmann -a quien le debieron amputar una pierna-, el zaguero Helio Neto, dos auxiliares de vuelo bolivianos y el periodista Rafael Henzel, quien murió en marzo pasado de un infarto fulminante cuando jugaba fútbol. Nueve meses después del accidente, Ruschel sorprendió al mundo con su retorno a las canchas en un amistoso ante el Barcelona de España en el Camp Nou.



En la liga brasileña, el Goiás ocupa la duodécima posición con 18 puntos, a catorce del líder Santos, mientras que el Chapecoense está en zona de descenso con trece unidades.



EFE