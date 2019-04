Arias, centro de la polémica por penalti no cobrado contra el Atlético

El lateral izquierdo de la Selección Colombia, Santiago Arias, fue protagonista este sábado en el duelo que Atlético ganó 1-0 contra el Valladolid, luego de que el colombiano cometiera una mano dentro del área (Minuto 87) y el juez Mario Melero Lopez, asistido por el VAR, decretará que no fue pena máxima. El defensor declaró que "la mano es involuntaria" y que "es el árbitro el que decide".

"En la polémica, el que decide es el árbitro. Es una mano involuntaria. El balón me golpea y yo voy a despejar. El árbitro y el VAR deciden. Yo voy al choque con el otro jugador y el balón va hacia la mano. El árbitro toma esa decisión porque sabe que es involuntaria", señaló.

Mario Melero Lopez, árbitro español. Foto: AFP

'El árbitro explicó después del partido el porqué no pitó': Simeone

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró que entiende la queja del Valladolid por el posible penalti no pitado al equipo pucelano en el minuto 87 por mano dentro del área de Santiago Arias.



"La valoración de esa jugada siempre es difícil estando del otro lado, pero cuando un equipo se juega la vida la protesta es lógica. El árbitro explicó después del partido el porqué no pitó, pero es totalmente entendible la queja", señaló.



"A nosotros nos han pasado episodios de ese tipo en el Bernabéu y contra el Villarreal. Eran muy claras, pero el árbitro entendió que no era penalti", añadió. Sobre la Liga, declaró: "El fútbol es maravilloso porque siempre trae resultados inesperados. El Barcelona tiene este sábado una gran oportunidad de ganar la liga en el campo. Ha hecho una gran temporada".



En cuanto al partido, manifestó que el Valladolid "ha trabajado muy bien defensivamente". Y sobre el futuro de jugadores como Filipe Luis, Godín y Juanfran, explicó: "Todos dieron el corazón, la vida. Lo que se resuelva de aquí en adelante se resolverá con la naturalidad que tiene este juego y con la dificultad que tiene hablar de jugadores de estas características".





EFE.