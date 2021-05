Incertidumbre por el futuro de Zidane en el Real Madrid

La eliminación del Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones abrió el debate en España sobre el futuro del entrenador Zinedine Zidane. Y se avivó con el empate de este domingo contra Sevilla, que privó al equipo merengue de ser líder en la liga española.

La prensa española ya especula sobre las decisiones que pueda tomar el entrenador francés al final de la temporada.



Ya en 2018, tras ganar la Champions, Zidane abrió la puerta de salida, pero finalmente se mantuvo. Ahora, su postura de no referirse al futuro pone en duda que vaya a estar mucho tiempo más al frente del equipo, tal como insinúan medios españoles.

Karim Benzema recibe instrucciones de Zinedine Zidane. Foto: AFP

Zidane se enfoca en el remate de la liga española, título que aún puede ganar el Real Madrid, pero en el que quedó muy comprometido tras el empate contra el Sevilla, 2-2, desperdiciando la oportunidad de oro de llegar al liderato, tras el empate entre Atlético y Barcelona.



La resistencia del técnico francés a hacer un guiño a su continuidad en cada pregunta que se le hace sobre el particular, empieza a suscitar rumores.



ZIdane mantiene su discurso sobre su continuidad en el banquillo madridista, sin afirmar su deseo de cumplir el contrato en vigor que tiene, y afirmó que se lo va "a poner muy fácil al club".



"Soy entrenador del Real Madrid, de momento soy yo y es lo que estoy haciendo, aprovechar cada día. El resto veremos lo que pasará", dijo en rueda de prensa. "Vamos a terminar la temporada, pero se lo voy a poner muy fácil al club siempre porque siempre me lo ha dado todo. Se lo voy a poner muy fácil pero no es el tema, es mañana, los partidos que quedan para acabar bien la temporada. Es lo que me anima, el resto es bla, bla, bla", añadió antes del juego contra Sevilla. .



Según dijo en la semana Mundo Deportivo, "en las oficinas del Real Madrid se encuentran preparados por si el francés, como ya hiciera en el pasado, pretende soltar una bomba y decir adiós".

El técnico del Real Madrid, que no podrá competir este año por su cuarta 'Orejona' al frente del equipo merengue, todavía tiene un año de contrato, pero sigue manteniendo la incertidumbre.



DEPORTES Y AGENCIAS

