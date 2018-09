Sin el ‘10’, las ideas de la Selección pasan por la cabeza de Quintero

Juan Fernando Quintero no quiere desaprovechar oportunidades en la Selección Colombia. En esta convocatoria es el reemplazo natural del ausente James Rodríguez, y en el partido contra Venezuela, el pasado viernes en Miami, demostró toda su capacidad para guiar al equipo. Ratificó que está en gran momento y ahora se mentaliza en hacer otro gran partido contra Argentina, este martes, en el segundo amistoso de esta fecha Fifa.

El pasado viernes Quintero fue director de orquesta. Por sus pies pasaron todas las jugadas de riesgo que generó Colombia contra Venezuela. Sus pases profundos y precisos marcaron la diferencia. Más de una vez dejó mano a mano a sus compañeros, a Falcao, a Bacca, a Cuadrado, solo que el arquero venezolano Wuilker Faríñez evitó más goles.



“Intentamos tener la pelota. Tuvimos varias oportunidades de gol y el resultado pudo ser más alto para nosotros, pero nos vamos victoriosos de un partido difícil”, dijo Quintero después de ese partido, en el que él fue la figura.



Quintero hizo lo que le pidió el cuerpo técnico encargado, comandado por Arturo Reyes: que guiara al equipo en ausencia de James Rodríguez, a quien justamente se refirió el volante. “La verdad es que James sí hace falta. Es un jugador muy importante para nosotros, pero bueno, mientras todos estemos bien lo más importante es que eso va a servir para la Selección”, dijo el mediocampista.



La zona de volantes de la Selección Colombia tuvo mucha presencia ofensiva contra Venezuela, con jugadores de buena salida, buen pase, como Mateus Uribe y Juan Guillermo Cuadrado, socios que aprovechó Quintero y por eso los destacó: “La verdad es que Mateus tiene grandes condiciones. Somos afortunados de tener un jugador así, nos da facilidad en la parte ofensiva. Aunque no solo es él, también Wílmar Barrios y Cuadrado”, dijo.



No fue una casualidad. Quintero demostró en el Mundial, con o sin James, que es un jugador importante para la Selección, acompañando al ‘10’ y asumiendo la responsabilidad de la creación, cuando él no está. De hecho en el Mundial de Rusia, el segundo que juega en su carrera, marcó un gol de tiro libre, contra Japón.



Y contra Venezuela fue tan importante su labor, que el propio Falcao García lo reconoció. “Cuando entra de afuera hacia el medio le queda todo el panorama de juego para poder filtrar esas pelotas y se hace muy importante”, dijo el ‘Tigre’.



El volante vive un presente extraordinario en River Plate de Argentina. Partido a partido se afianza más y se toma más confianza. En espera de que su fútbol lo vuelva a llevar a Europa, de donde regresó para recuperar su mejor condición. “Llevo siete meses en River Plate, equipo en el que la adaptación y el ritmo de juego es diferente, se nota. Estoy muy contento y vivo agradecido con el club”, afirmó.



Juan Fernando Quintero se llevó todos los elogios el pasado viernes. Ahora es el llamado a liderar a Colombia con sus pases y su talento, contra Argentina.







