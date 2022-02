Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró este miércoles que Diego Simeone será el entrenador del conjunto rojiblanco "el tiempo que él quiera", remarcó que lo que ha hecho el técnico argentino en esta década "no lo hubiera hecho nadie" y no cree que "lo haga nadie".

"Simeone estará aquí el tiempo que él quiera", zanjó el dirigente antes de la comida de directivas en un restaurante céntrico madrileño con motivo del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético y el Manchester United.



Cerezo no acepta las críticas a Simeone



"Las críticas en el 'Cholo' son irrisorias. Lo que ha hecho este hombre en diez años aquí en este equipo prácticamente no creo que lo hubiera hecho nadie ni creo que lo haga nadie", valoró Cerezo, que insistió: "Estamos con Diego dentro y fuera".



"En todos los equipos del mundo siempre tienen sus buenas y malas rachas. Hemos tenido la mala suerte de que llevamos un mes en baja forma y eso hay que aceptarlo y asumirlo, pero no quiere decir ni cómo vas a acabar la Liga ni lo que va a pasar estar noche. Vamos a intentar superarla, que creo que lo vamos a superar bien y lo que intentamos es ganar partidos para sumar puntos para poder estar dónde tengo que estar", declaró.



Atlético de Madrid empató ese miércoles 1-1 contra el Manchester United en la Liga de Campeones y dejó en suspenso su clasificación a los cuartos de final del torneo.



Aunque la victoria 0-3 contra Osasuna el sábado enderezó un poco el camino en la Liga, no es una buena temporada para el Atlético, que está lejos de la pelea por la punta (está a 15 puntos del Real Madrid).



El Atlético tiene esta temporada su peor rendimiento defensivo desde que Simeone llegó al club, con 34 goles recibidos en 25 partidos.



