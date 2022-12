El Mundial de Qatar está a punto de bajar el telón y los campeonatos del fútbol local comienzan a dar noticias, algunas muy polémicas como la que hay en el seno del Monza italiano.

Silvio Berlusconi, exministro de ese país, ofreció a los jugadores del Monza una cena de Navidad y en el discurso les hizo una promesa que ha causado polémica en el planeta.



Desde el 2018, Berlusconi es el propietario del club italiano y lo ha dado todo para conformar un conjunto que pelee grandes cosas, pero es insólito lo que dijo.

De no creer



Esta vez, en medio de la comida, dijo que si conseguían algún título grande les regalaba un “bus lleno de prostitutas”.



"Hemos encontrado un entrenador bueno, amable y capaz de estimular a nuestros chicos. Yo también he dado un extra de motivación a los jugadores y les he dicho que si ganamos al Milan, a la Juve o a uno de estos clubs grandes, les mando un autobús lleno de prostitutas al vestuario", dijo el dirigente.



"Este ha sido un año increíble: hicimos el milagro de subir a la Serie A y no vamos a parar. ¡Disfrutemos de estas vacaciones y volvamos al campo!"", añadió Berlusconi.

