Sigue en vilo el futuro del DT de la Selección  Colombia

El futuro del entrenador de la Selección Colombia sigue en vilo. Este viernes, al cierre de esta edición no hubo confirmación de que se hubiera efectuado la reunión entre el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y el técnico José Pékerman. Entre tanto, sus próximos rivales en la fecha Fifa, Venezuela y Argentina, dieron a conocer sus convocados para estos amistosos que se jugarán en Estados Unidos, el 7 y 11 de septiembre respectivamente.

Jesurún regresó a Colombia el jueves, luego de una visita en Asunción (Paraguay). Este viernes estuvo normalmente en la sede de la federación. Algunas versiones de prensa informaron que el dirigente no tenía programado el encuentro con el DT ni con su representante, Pascual Lezcano, aunque una fuente se lo había confirmado a EL TIEMPO. Este viernes en la mañana, ese mismo informante dijo que la reunión no estaba ni confirmada ni descartada. Pero se ventiló que de llevarse a cabo, sería de manera privada. Dos integrantes del Comité Ejecutivo, Álvaro González y Jorge Enrique Vélez, aseguraron no tener conocimiento de dicha reunión y que no habían sido citados, aunque González, influyente dirigente, afirmó que él no le ha bajado el pulgar a Pékerman, pero que es indispensable conocer el deseo del entrenador.



Las noticias que sí se conocieron este viernes fueron precisamente las convocatorias de Venezuela y Argentina. En la selección gaucha, la gran ausencia es Lionel Messi. El equipo, que será dirigido de manera interina por Lionel Scaloni, tiene 29 citados, 8 de ellos jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia. Entre las bajas están Agüero, Higuaín y Di María. Además de Mascherano y Biglia, quienes renunciaron al equipo. Por su parte, el DT de venezuela, Rafael Dudamel, convocó a 24 futbolistas. Salomón Rondón, del Newcastle, encabeza la lista, junto con el capitán Tomás Rincón. A ellos se suma la base de los jóvenes que consiguieron un inédito subcampeonato en el último Mundial Sub-20. Seis miembros de aquel equipo están entre los convocados, entre ellos el arquero de Millonarios Wuílker Faríñez. También está presente el delantero del América de Cali Fernando Aristeguieta. Vea las convocatorias en www.eltiempo.com.







DEPORTES