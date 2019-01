'Si el TAS da la Libertadores a Boca, nos reímos  27.000 años': River

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, dijo este miércoles que en el club se reirían durante 27.000 años si el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) diera por ganada a Boca Juniors la Copa Libertadores de 2018.

En una entrevista con el canal de televisión por Internet FWTV, D'Onofrio dijo que se sintió sorprendido porque su par de Boca, Daniel Angelici, de nuevo solicitó al TAS que se proclame a su equipo campeón de la Copa Libertadores.

"No lo entiendo. No sé qué es lo que buscan, creo que están equivocados. Ya sus jugadores felicitaron a los jugadores de River. Su técnico anterior felicitó a River y dijo que había ganado bien en la cancha", dijo el directivo. D'Onofrio aseguró que "no hay ninguna posibilidad" de que le "saquen" al equipo Millonario el título que obtuvo al vencer al Xeneize por 3-1 en el partido de vuelta de la final, jugado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, tras el empate 2-2 de la ida en la Bombonera de Buenos Aires.



"No hay ninguna posibilidad, pero, de cualquier manera, supongamos que por un segundo así fuera, no va a ocurrir, pero, ¿te imaginás a la gente de Boca cargando la Copa Libertadores y llevándosela para el club? Yo creo que nos reímos durante 27.000 años", dijo.



Los directivos de Boca Juniors solicitan que se les dé por ganada la Copa Libertadores por la agresión que sufrieron los jugadores del equipo cuando se trasladaban al estadio Monumental para jugar el encuentro de vuelta, que fue pospuesto por ese hecho y posteriormente se jugó en Madrid.



El directivo contó que insistió para que el partido se disputara en el estadio del Millonario, especialmente por los 66.000 hinchas que habían ido a la cancha y que "merecían" ver el partido. Además, D'Onofrio reveló que él tenia "absoluta confianza" en que su equipo "iba a ganar" la final ante su clásico rival.



"Yo decía 'esta es la oportunidad histórica porque nos agarra en un momento muy bueno de River, y Boca no sé si está tan bien, así que vamos a ganarlo'. Tenía confianza en eso y era la alegría más grande que nos podíamos dar, y ocurrió", concluyó el directivo.



