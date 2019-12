Si Rusia va al Mundial de Fútbol, ¿podrá jugar?

Solo la fase final del Mundial 2022 de fútbol en Catar está afectada por las sanciones dictadas este lunes por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) contra Rusia, precisó la AMA, después de que la FIFA pidiera "aclarar las consecuencias" de las condenas.

"Para la clasificación al Mundial 2022 no habrá consecuencias, las recomendaciones no se aplicarán", señaló el director general de la AMA Olivier Niggli.



"La decisión se aplica en la fase final de la Copa del Mundo porque es donde se decide el título de campeón", añadió Jonathan Taylor, presidente del Comité de Revisión de la Conformidad (CRC) de la AMA.



La entidad decidió este lunes excluir a Rusia de los Juegos Olímpicos y Mundiales durante cuatro años, por lo que no estará en Tokio-2020 y en la edición de invierno de Pekín-2022, debido a la falsificación de los datos de los controles entregados a la entidad.



El CRC había recomendado la exclusión de la bandera rusa de los Juegos y de todo campeonato mundial durante cuatro años, con la presencia de deportistas ruso bajo bandera "neutral". En este caso, los deportistas no representarían oficialmente a Rusia, ni con la bandera ni con el himno.



Para los deportes individuales es más sencillo, la cosa se complica con los equipos. "Si los rusos se clasifican, un equipo que represente a Rusia no podrá participar" en Catar-2022, dijo Taylor. "Pero pueden hacer una demanda para participar como equipo neutro", añadió en una conferencia de prensa en Lausana.



"Las cuestiones sobre su uniforme serán definidas por nosotros o por el Tribunal Arbitral del Deporte", añadió Niggli. La FIFA pidió minutos antes "aclarar las consecuencias" en las competiciones de fútbol de la suspensión de Rusia por cuatro años de toda competición deportiva mayor, incluido el Mundial de Catar 2022.



"La FIFA ha tomado nota de la decisión del comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje", indicó un portavoz de la institución.



"Está en contacto con la AMA y con la ASOIF -asociación de federaciones olímpicas- para aclarar las consecuencias de esta decisión en las competiciones de fútbol", añadió. La Eurocopa 2020, con cuatro partidos a disputar en San Petersburgo, no está afectada por la sanción.



