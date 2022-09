Shōya Nakajima es un futbolista japonés que juega como delantero en el Antalyaspor de la Superliga de Turquía. Fue noticia este sábado por una insólita expulsión.

Insólita expulsión

Shōya Nakajima era suplente en el partido de su equipo de local contra Demisport. Al minuto 60, cuando su equipo iba abajo por 0-1, el japonés fue enviado a la cancha.



Su familia, expectante, aplaudía en las tribunas y grababa en celular el ingreso de su hijo de 28 años. Pero, oh sorpresa, en su primera acción, a los 20 segundos, derribo a un rival, con golpe al tobillo.



El árbitro le sacó tarjeta amarilla en primera instancia. Pero, luego de revisar en el VAR, le sacó la roja, ante la consternación del jugador.



Lo peor se vivió en las tribunas, donde su mamá no lo podía creer y no pudo contener las lágrimas.

Expulsado a los 20 segundos de entrar al campo. Era su debut con el Antalyaspor. Su familia en la grada 🙈pic.twitter.com/4fmc0VfLJ0 — Sphera Sports (@SpheraSports) September 18, 2022

Su equipo, al final, perdió 0-3 en casa...



Nakajima ha jugado en diferentes equipos de Japón, Portugal y Emiratos.



