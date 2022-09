Shōya Nakajima es un futbolista nacido el 23 de agosto de 1994 en Hachiōji, Japón, y a sus 28 años estrenaba equipo, había firmado con el Antalyaspor de Turquía y tanto él como su familia estaba expectante.

Mide 1,67 metros y pesa 62 kilos. Es un delantero que llegó a ese equipo a dar una mano por la falta de gol del grupo.



(James Rodríguez: tremenda evaluación de prensa griega por su debut en Olympiacos)

(Piqué: dura conversación que lo alejaría de Barcelona tras separación de Shakira)

El video lo dice todo



Antalyaspor jugó en la fecha pasada contra el Adana Demirspor, pero el japonés no fue titular, salió en la banca.



En el minuto 58 del partido, Antalyaspor iba abajo en el marcador, 0-1, por lo que el DT se decidió por enviar al campo a Nakajima.



Sus familiares en la tribuna estallaron de alegría, pero su debut no fue el mejor. Solo duró 20 segundos en la cancha, pues fue al quite de un balón y se llevó a un rival.



El juez, en primera instancia, le mostró la tarjeta amarilla, pero desde el VAR le dijeron que la entrada había sido muy fuerte.



El juez analizó la acción, ingresó a la cancha, llamó al japonés y le mostró la tarjeta roja directa, en una tarde para olvidar.



Antalyaspor no solo perdió a un jugador por la expulsión, sino que eso le presentó un marcador de 0-3 en su contra.



La acción.