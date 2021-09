Sheriff, el equipo de un país invisible, hace historia en la Champions

Cuando a Danilo Arboleda, un cumplidor zaguero central colombiano, le ofrecieron irse a jugar a la liga de Moldavia, más concretamente al Sheriff Tiraspol, lo primero que hizo fue meterse a Google a ver qué equipo era el que le estaba ofreciendo trabajo. En ese mismo plan, en las últimas semanas, han estado cientos de hinchas, en especial, seguidores del Inter y el Real Madrid.

Esta escuadra, que apenas tiene 24 años de vida, se metió por primera vez en su historia a la fase de grupos de la Liga de Campeones y el martes, con Arboleda y un segundo colombiano, Frank Castañeda, ganó sorpresivamente 1-2 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Pero lo más particular de este club es que pertenece a un país que no existe.



Para la Uefa, el Sheriff representa a Moldavia. Pero los habitantes de Tiraspol, la sede del equipo, no se consideran moldavos. Esta ciudad, de apenas 55 kilómetros cuadrados de extensión y algo más de 140.000 habitantes, es la capital de Transnitria, un país que declaró su independencia en 1990, pero que no ha sido reconocido por el 99 por ciento del planeta.



Este territorio vivió un guerra civil en 1992 que dejó mas de 1.500 muertos. Mientras la gran mayoría de Moldavia intentó reunificarse con Rumania, Transnitria vivía (y vive) bajo la influencia de Rusia (véase mapa).

Arboleda, nacido en Florida (Valle) hace 26 años, llegó este año al Sheriff, procedente del Deportivo Pasto. No se mete en temas de política. “Uno se pone a investigar y se da cuenta de que la ciudad cada vez es más reconocida, gracias al trabajo del club se ha activado mucho el turismo”, le aseguró a EL TIEMPO.



Danilo Arboleda celebra la clasificación del Sheriff a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Foto: Jurica Galoic. Pixsell/MB Media/Getty Images

El club tiene también su historia particular. Fue fundado en 1997 por dos exagentes de la KGB, la antigua policía secreta de la Unión Soviética. El escudo del equipo es un estrella de cinco puntas, como las placas de los 'sheriffs' del viejo oeste. Sus propietarios, que inicialmente se dedicaban a asuntos de seguridad, han incursionado en negocios como los supermercados y el petróleo.



Sheriff Tiraspol ha ganado 19 de las 21 ediciones de la Liga de Moldavia y ya había competido en la Europa League. Este año sorprendió al llegar a la fase de grupos, eliminando al Dinamo de Zagreb en la última fase previa, con un 3-0 en casa.



“Este es un equipo muy serio, que cuida muy bien a los jugadores. Tiene como 16 canchas para entrenar, dos estadios, sede propia con hotel, con un hospital. Todo está en orden, son cumplidos en todo”, reconoció Arboleda.



Además de Arboleda y Castañeda, quien además es el capitán (véase recuadro), había un tercer colombiano, Hansel Zapata; sin embargo, se fue para República Checa. Pero antes, los tres se reunieron para ver el sorteo de la fase de grupos. “Nos reunimos con las familias, cenamos, lo disfrutamos mucho. Es una vitrina para todos”, señaló Arboleda.



Ya el Sheriff dio un golpe al ganar el primer partido (2-0 al Shakthar Donetsk). El martes enfrentará al Real Madrid y el 19 de octubre visitará al Inter.



“Vamos a jugar contra equipos grandes, es algo muy hermoso. Pero no es solo jugarlo: queremos dar lo mejor, dejar huella acá, pasar la fase de grupos y dar el salto a otro club”, dijo Arboleda, quien quiere demostrar que el país, el club y el sueño son reales.

La legión latina: tres países con representación

Frank Castañeda, el capitán colombiano del Sheriff Tiraspol . Foto: AFP

Danilo Arboleda y Frank Castañeda son los dos colombianos en el Sheriff. El primero pasó por Cali, Patriotas, La Equidad, América y Deportivo Pasto, antes de llegar a Tiraspol.



El segundo comenzó en Orsomarso, en la B: fue primero al Senica, de Eslovaquia, y el año pasado fue el goleador del equipo, con 28 anotaciones.



“Frank es el capitán, uno de los líderes y referentes del equipo. Le tienen mucho aprecio por lo que ha hecho, por cómo trabaja, da gusto verlo”, dijo Arboleda.



Pero no son los únicos latinoamericanos del equipo. En el Sheriff también juegan el peruano Gustavo Dulanto y los brasileños Fernando Costanza, Cristiano y Bruno Souza.



El plantel, en general, parece un torre de Babel. Solo hay tres jugadores nacidos en Moldavia, y todos juveniles. Aparte de los latinos, hay futbolistas nacidos en Rumania, Grecia, Malawi, Bosnia-Herzegovina, Trinidad y Tobago, Mali, Uzbekistán, Ucrania, Macedonia, Ghana, Luxemburgo y Eslovenia.



El técnico es ucraniano. Se llama Yury Vernydub y tiene 55 años. Dirigió durante ocho años al Zorya, de su país, con el que nunca pudo lograr un título. En cambio, en solo una temporada con el Shakhtyor Soligorsk, salió campeón en Bielorrusia, el año pasado, antes de ser contratado por el Sheriff, con el que también ganó la Liga este año. De su mano, dos colombianos y un plantel multicolor quiere soñar en grande.



