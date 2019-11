Shannon de Lima responde fuertemente a ofensa por hijo de James

La noticia del nacimiento de Samuel, el segundo hijo de James Rodríguez, fue de lo más leído y buscado de la semana. Cada comentario del futbolista del Real Madrid y sus familiares eran de alto consumo por las personas.

Sin embargo, hasta el momento no se había pronunciado Shannon de Lima, la modelo venezolana y nueva pareja de James Rodríguez y todo el mundo lo estaba esperando.



Precisamente, estas declaraciones se dieron este sábado y no como se querían, sino que fueron provocadas por las ofensas a De Lima por no haber engendrado al hijo de James, sino que se hubiera recurrido al alquiler de un vientre.



“Cómo era de hermosa y me desilusionó Sasha, hasta aquí la seguí; cómo no engendrar un hijos. Solo por modelaje, si la figura es lo más rápido que se recupera […] Qué tristeza la del niño”, le escribió el usuario en una publicación de la venezolana en Instagram.

"Por eso el mundo está tan podrido. Espero que las personas tengan algo de sentido común y cerebro. Y dejen de comentar cosas sin sentido. Todo en la vida puede ser entendido si fuese con respeto. Entiendo un día de chismes, pero ya, hay cosas más interesantes en el mundo que nuestras vidas… Busquen y juzguen la suya. Y sean mejores personas. Saludos", le contestó De Lima.



