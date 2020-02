Shannon de Lima habló del futuro de James Rodríguez

El futuro de James Rodríguez en el Real Madrid siempre será un tema de debate. Siempre se cuestiona si debe seguir en el equipo español así juegue poco o si lo mejor sea salir del club dirigido por Zinedine Zidane y encontrar una escuadra en la que tenga mayor continuidad para seguir pensando en grande.

Mientras toda esta tormenta sigue creciendo en cuanto a qué posibilidades tiene James para poder volver a tener brillo en el fútbol mundial, el volante colombiano se encuentra recuperándose de una dolencia en la cadera derecha, sufrida en el partido de la Copa del Rey contra Real Sociedad.



En medio de este tipo de especulaciones, apareció la pareja de James, la modelo venezolana Shannon de Lima, para hablar sobre el futuro del futbolista colombiano y si una salida del Real Madrid es probable.“Él no decide, pero soy su pareja y lo apoyaré vaya donde vaya”, aseguró De Lima en una entrevista publicada en la revista Diez Minutos.



Además, la modelo afirmó que la relación con el futbolista colombiano va de buena forma así como está y, por ahora, no piensa en casarse.



“Estamos muy felices y tranquilos. No es mi sueño. La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento, no pienso en boda. Todo fluye bien en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y eso es lo más importante para mí”, añadió.



Finalmente, aseguró que tiene una buena relación con los hijos de James Rodríguez.

