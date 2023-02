La novela continúa. La separación de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué vive otro capítulo de ‘amor y dolor’, revelado este domingo.

En medio de la noticia originada en Barcelona que daba cuenta que la policía fue a la casa de la barranquillera el día de su cumpleaños, ahora se revela que ya se había visto con Clara Chía Marti, la nueva novia de Piqué.

(Shakira: la policía le llega a su casa y Piqué está en ‘shock’, video)(Piqué hizo dura confesión sobre su novia Clara Chía: ¿y Shakira? Video)

Después de la policía...



Se supo que el 2 de febrero pasado los vecinos tuvieron que llamar a la policía, pues el ruido de la música a alto volumen por la celebración de los 46 años de la cantante no los dejaba en paz.



Shakira fue la protagonista de un fiestón que duró hasta altas horas de la noche, algo que molestó a la gente que vive a su alrededor.



Los agentes llegaron a la casa de Shakira y pidieron que se le bajara el volumen a la música, pues los vecinos estaban incómodos, algo que no pasó a mayores.



También se supo que Piqué estaba incómodo porque no le gustó que los agentes fueran a la casa de sus hijos, Sasha y Milan, y más por ese motivo.

'Era una persona tranquila'

Pues bien, este domingo se conoció algo más. Aseguran que la barranquillera ya conocía a Clara Chía, pues se habían encontrado en la empresa de Piqué, Kosmos.



Se sabe que Clara trabajaba allí, era una practicante en la empresa del exdefensa del Barcelona y aunque Shakira no era asidua visitante, pues sí la tenía referenciada. Piqué estaba en la oficina.



Así lo contó el periodista Roberto Antolín, quien aseguró que la colombiana no veía en Clara Chía a una amenaza en el futuro.

Clara Chía, Piqué y Shakira.

“Ella conoce a Clara de cuando ella era becaria de la empresa, Chía Marti no es una mujer despampanante, es más bien normalita", comentó el periodista español.



Y agregó: “Ella ya la conocía y la vio como una persona muy tranquila y que se portaba muy bien con la colombiana”.

