Tras varios meses de especulación, Wanda Nara confirmó en un audio privado que se viralizó en el día de ayer que llegó al país para iniciar el proceso de divorcio de su esposo futbolista, Mauro Icardi. La noticia no tomó por sorpresa a sus seguidores ya que desde el año pasado se vienen escuchando rumores de separación tras el estallido del “Wanda Gate” que involucraba a Icardi con la China Suárez.

“Me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro (Icardi), estoy organizando eso”, afirmó Wanda Nara en un audio de WhatsApp que le envió a una empleada.



Estas palabras eran las que faltaban para confirmar que los rumores que enfrentaba la pareja eran ciertos, a pesar de que ambos se ocuparon de negarlos. No obstante, aunque quedan pocas dudas de que la voz que se escucha en el material viralizado es la de la empresaria, su -hasta ahora- esposo utilizó su cuenta de Instagram para 'negar' la separación.



'No sé quién me da más lástima'

Wanda Nara expresó en un audio que se divorciará de Mauro Icardi. Foto: wanda_nara en Instagram

No conforme con este detalle, que bien podría pasar desapercibido debido al pequeño espacio que se le da a este dato en la red social, fue determinante al compartir una imagen con una contundente frase que sus seguidores vincularon directamente a las declaraciones de la empresaria. “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mí o los que se las creen”, se lee en esta reciente publicación. Además, Icardi arrobó a Wanda Nara junto a las fuertes palabras, con las que negaría rotundamente el divorcio, que su misma pareja refirió.



Desde hace dos semanas, Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan rumores de crisis luego que la empresaria comenzara unas soñadas vacaciones europeas junto a su hermana Zaira, y compartiera fotos y videos en los que se las vio felices entre la playa y las fiestas. En ese mismo momento, el futbolista desde París realizó una jugada en Instagram que acrecentó las teorías: eliminó la foto de perfil en la que estaba con su esposa y la reemplazó por una imagen de él cuando era niño.



Desde hace un tiempo, las redes sociales se convirtieron en la herramienta elegida por Icardi para responder a todo aquello que se dice de él. En las últimas horas, el jugador volvió a hablar a través de sus gestiones virtuales, luego que en el miércoles a la noche se diera a conocer el audio de WhatsApp de Wanda Nara hacia Carmen, una empleada de la familia que le reclamaba cierto pago de sus servicios. Con un calmado tono, la empresaria le explica que se encuentra en Argentina para tratar judicialmente su separación.



“Estoy organizando las cosas un poco más porque no aguanto más. Le pedí el divorcio”, expresa tajante Wanda, en el material que compartió 'LAM' (América). Luego de la difusión de estas palabras que confirman que los rumores eran ciertos, Mauro Icardi se empeñó en negar que atraviesa una separación. En primer lugar, volvió a colocar en Instagram una foto con la madre de sus hijas.

El silencio de Wanda Nara

Facebook Twitter Linkedin

Wanda Nara regresó a Argentina para promocionar su nuevo programa. Foto: wanda_nara en Instagram

Mientras tanto, en las últimas horas Wanda se mantuvo en silencio, algo inusual en ella ya que siempre se ocupa de responder de inmediato sobre los rumores que la tienen como protagonista. Su regreso a la Argentina, en primer lugar, habría sido organizado por una cuestión laboral, ya que formará parte del ciclo ¿Quién es la máscara?, el formato internacional que trasmitirá próximamente Telefe, y ya se encuentra grabando el programa.



Sin embargo, según trascendió recientemente el motivo principal de su viaje estaría vinculado a su separación y a una importante reunión con su abogada, Ana Rosenfeld, quien sería la encargada de comenzar el proceso judicial de divorcio.

