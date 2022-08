Pasan las semanas y el proceso de separación entre el futbolista del Barcelona Gerard Piqué y la cantante barranquillera Shakira se sigue llenando de nuevos detalles.

Luego de que este miércoles se conocieran imágenes en las que se le ve a Shakira dejar Miami, junto a sus hijos, ahora la mayor atención se la lleva un video en el que Piqué, a grandes rasgos, 'no corresponde' al amor de Shakira.



La grabación, de su época como pareja, ha tomado mucha relevancia en la antesala de la supuesta reunión que tendrían los abogados de ambas estrellas en los próximos días para culminar el acuerdo de separación.



En palabras de los seguidores de la barranquillera, el video es la 'prueba reina' del contraste de emociones que existía entre el futbolista y la cantante.



'Amor no correspondido'

Según se ve en la grabación, que data de un buen par de años, Piqué estaba en una ceremonia con el plantel del Fútbol Club Barcelona.



Sentado en primera fila, el defensor tenía a su derecha al expresidente del club, Josep Maria Bartomeu, y a su izquierda a Shakira, por entonces su pareja.



En el momento en que Piqué es condecorado, Shakira aplaude emocionada.



Cuando el jugador regresa a su silla, ella trata de abrazarlo y darle un beso. Sin embargo, él se concentra en saludar a Bartomeu.



Al final, Shakira repara en sus ojos, como si estuviera llorando.



"Ella le muestra su amor, pero él es un hielo", comentan los internautas.



¿En qué están Shakira y Piqué?

Foto: Capturas de pantalla

Fiscalía de la ciudad española de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros para la cantante colombiana Shakira, acusada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.



El ministerio público presentó su escrito de acusación ante la Justicia catalana, después de que la artista rechazara el pasado miércoles el último acuerdo de la Fiscalía para rebajar las penas y evitar el juicio. Un problema más, luego de la separación con el defensa del Barcelona, Gerard Piqué.



Shakira ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena, que podría ascender hasta seis años de prisión por cada delito.



Como ninguna de las penas solicitadas supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la sanción y evitar entrar en prisión.



La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año,

Shakira "era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial", tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.



Se conoció, gracias a un comunicado oficial, que la parte legal de la cantante no llegó a un acuerdo con la Fiscalía de España.



El juez dice que hay pruebas suficientes para que la artista vaya a un juicio. "Consideramos que es una clara violación a la persona, de sus derechos. Siempre ha tenido un comportamiento intachable como contrinuyente y una deispiosición de resolver los inconvenientes", se advirtió.



Gerard Piqué, por su parte, está a escasos días de debutar con el Barcelona en la nueva temporada de LaLiga. Su titularidad pende de un hilo, luego de la contratación de Jules Koundé.

