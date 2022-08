En la antesala de la supuesta reunión que habría entre los abogados de Shakira y Gerard Piqué, por cuenta de su proceso de separación, siguen surgiendo cada día nuevos detalles de interés en la prensa de entretenimiento.

Este jueves, un video de una premiación con el Fútbol Club Barcelona, en la que Piqué pareció no corresponder al cariño de Shakira, se robó todas las miradas.



Ahora, la separación del cantante y el futbolista vuelve a estar en boga por cuenta de una nueva grabación. En esta oportunidad, por la reacción de Shakira a un hombre que, en el aeropuerto de Miami, le gritó "Estás guapísima".



Shakira sorprende

Según se ha podido saber, Shakira ya dejó Estados Unidos junto a sus dos hijos, Milán y Sasha, después de unos buenos días de vacaciones.



En ese tiempo, la barranquillera visitó escenarios deportivos como el estadio de Los Ángeles Dodgers, en California. En todas sus visitas fue muy bien recibida por el público.



Entretanto, Gerard Piqué, quien se encontraba de gira con el Fútbol Club Barcelona por Norteamérica, sufrió el rechazo de los aficionados en todos sus partidos, aparentemente, por el fin de la relación con Shakira.



Los gritos con el nombre de la barranquillera y fuertes silbidos así lo dejaron ver.



abucheaban a piqué cada vez que tenía la pelota 😭 latin power ✊🏼 pic.twitter.com/R45W6FvRku — Agos⚡️ (@agoslorenzo) July 27, 2022

Este viernes, una grabación puso de relieve el cariño de la población estadounidense con Shakira.



En su paso por el aeropuerto de Miami, un hombre le gritó: "Estás guapísima".



Shakira, de la mano de sus hijos, volteó a ver y le regaló una sonrisa.



"Otros hasta se enojarían y ella súper atenta", dicen sus fanáticos.

Me encanta como le grita el hombre a Shakira, estás guapísima Shakira y, ella voltea y sonríe, otros hasta se enojarían y ella super atenta, sin duda no nos equivocamos de ídola

Humilde ✨ pic.twitter.com/74fI5zhWaG — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) August 5, 2022

El caso judicial que afronta Shakira

Fiscalía de la ciudad española de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros para la cantante colombiana Shakira, acusada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.



El ministerio público presentó su escrito de acusación ante la Justicia catalana, después de que la artista rechazara el pasado miércoles el último acuerdo de la Fiscalía para rebajar las penas y evitar el juicio. Un problema más, luego de la separación con el defensa del Barcelona, Gerard Piqué.



Shakira ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena, que podría ascender hasta seis años de prisión por cada delito.



Como ninguna de las penas solicitadas supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la sanción y evitar entrar en prisión.



La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año,

Shakira "era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial", tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.



Se conoció, gracias a un comunicado oficial, que la parte legal de la cantante no llegó a un acuerdo con la Fiscalía de España.



El juez dice que hay pruebas suficientes para que la artista vaya a un juicio. "Consideramos que es una clara violación a la persona, de sus derechos. Siempre ha tenido un comportamiento intachable como contrinuyente y una deispiosición de resolver los inconvenientes", se advirtió.



Gerard Piqué, por su parte, está a escasos días de debutar con el Barcelona en la nueva temporada de LaLiga. Su titularidad pende de un hilo, luego de la contratación de Jules Koundé.

