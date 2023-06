La separación de la cantante colombiana Shakira y el ahora exfutbolista español Gerard Piqué fue un duro anuncio para los seguidores de ambos y acabó cambiando sus vidas por completo. Este domingo 4 de junio se cumple un año desde que las dos partes anunciaron su rompimiento, luego de 12 años de relación.

“Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a (nuestra) privacidad. Gracias por su comprensión”, fue la lacónica frase del comunicado en el que se confirmó una noticia que era un secreto a voces.

Un año después, el impacto de la noticia no ha pasado. Por el contrario, todos los días aparece una nueva información, bien sea de la barranquillera o del catalán. La vida les cambió a ambos para siempre.

Comunicado conjunto de Shakira y Piqué: sus hijos dejan Barcelona y vivirán en Miamihttps://t.co/QftqarbFFD — Cadena SER (@La_SER) November 8, 2022



La causa del rompimiento fue una nueva relación del que por entonces aún era jugador del FC Barcelona. A finales de 2021, al parecer en un bar de esa ciudad, Piqué conoció a Clara Chía Martí. Ahí comenzaron a frecuentarse y para febrero de 2022 ya habría una relación sentimental entre ellos, según versiones de prensa.



Para el momento del anuncio de la separación, ya el tema había estallado entre Shakira y Piqué, cuando la colombiana se dio cuenta de la infidelidad de quien había sido su pareja hasta entonces.

Las pullas musicales de Shakira a Piqué

Shakira desahogó sus penas con la música, con varios trabajos que tuvieron un éxito extraordinario, todos, con mensajes contra Piqué.



Algunos eran ocultos, pero otros fueron, incluso, más bien explícitos, en especial, después de que se hizo pública la nueva relación del catalán. Así, la colombiana, que no sacaba un álbum desde 2017, volvió a sonar, y muy, muy fuerte.



“Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato [risas]. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen”, confesó Shakira en la primera entrevista que dio tras la separación, a la revista Elle, en septiembre del año pasado.

🚨 SHAKIRA 🚨



La reina latina #Shakira luce impresionante en la portada de la prestigiosa revista ELLE MAGAZINE 👑 para su edición de Octubre!!!



En la entrevista la barranquillera habla de su nuevo álbum el cual será lanzado en lo que ella llama su "hora más oscura" !! pic.twitter.com/3NOZxAacXH — Music Zone 🎧 (@Javier90827264) September 21, 2022



“Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí”, agregó.



Ya son cuatro las canciones que Shakira ha hecho públicas, todas relacionadas con su relación de 12 años. Primero, ‘Monotonía’, junto a Ozuna. Luego, ‘Music Sessions #53’, en colaboración con Bizarrap. Después, ‘TQG’, al lado de Karol G, y, finalmente, ‘Acróstico’, que interpreta en solitario pero en cuyo video aparecen los dos hijos de su relación con Piqué, Milan y Sasha.

BIZARRAP & SHAKIRA - BZRP MUSIC SESSIONS VOLUME #53 pic.twitter.com/426dVfxeyG — ‎‏ً (@ocns22) June 1, 2023



El tema de la custodia fue otro de los puntos clave del proceso de separación. Al final, la justicia la entregó a Shakira, con la condición de que Piqué pueda verlos durante 10 días al mes y compartir con ellos durante las vacaciones de verano. Cabe recordar, además, que la barranquillera, tras el rompimiento, se radicó en Miami.



Si la vida le cambió completamente a la colombiana, Piqué también pasó por momentos complicados. Casi cinco meses después del anuncio de la separación, el 3 de noviembre, el jugador del Barcelona anunció su retiro de las canchas y dijo que el partido del fin de semana siguiente era el último de su carrera deportiva.



"Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más. Animaré a mi equipo. Y transmitiré mi amor por el Barca a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo", dijo entonces en un video publicado en sus redes sociales.



Tras un silencio inicial, Piqué también respondió a los ataques de Shakira, en especial luego de la salida de ‘Music Sessions #53’, en el que la colombiana le hizo ataques frontales: ‘Cambiaste un Ferrari por un Twingo’ y ‘Cambiaste un Rolex por un Casio’.



Apenas se hicieron públicas la canción y el video, Piqué, ya dedicado de lleno a la Kings League, el torneo de fútbol que creó junto al influencer Ibaí Llanos y otras personalidades, les entregó relojes Casio a los miembros de la mesa en una transmisión en vivo en Twitch y, el fin de semana siguiente, apareció manejando un Renault Twingo.

Gerard Piqué, llegando al evento de la Kings League en un TWINGO, JAJAJA. 🥲 pic.twitter.com/eOdXVQ9eb8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 15, 2023



Piqué, luego de meses de seguimiento de los paparazzis, publicó su primera foto oficial con Clara Chía el pasado 25 de enero. Ya hay, incluso, planes de boda. Aún quedan muchas páginas por escribir de esta novela.



