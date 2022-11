"Las historias de Disney también tienen segundas temporadas", ese fue el mensaje del delantero argentino Mauro Icardi, quien confirmó la reconciliación con Wanda Nara. Además agregó que ella no era la mujer de su vida, sino "mi vida convertida en mujer".



Estas fotos confirman lo que desde hace varios días se venía escuchando, la polémica pareja regresó este jueves. Estas versiones habían tomado más fuerza cuando ambos postearon varias fotos desde Maldivas, aunque no se les había visto junto de nuevo.

La pareja estaría en estas islas para disfrutar de un momento íntimo, sin sus hijos y aprovechando las vacaciones por el Mundial de Qatar 2022. Hasta el momento, Wanda no se ha pronunciado ni con un me gusta ni con comentarios.

Cabe mencionar que hace algunos días, la empresaria había hecho contudentes declaraciones sobre su separación en la prensa italiana."A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó", aseguró.



Por su parte, Maxi López, la expareja de Wanda, expresó que solo quiere que sus hijos estén bien. "Que los grandes resuelvan los problemas entre ellos, y los chicos que queden afuera. Nada más".



REDACCIÓN DEPORTES