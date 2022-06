Después de doce años siendo una de las parejas más icónicas de la farándula, Gerard Piqué y Shakira están en pleno proceso de separación.

El vínculo entre el español y la colombiana, dos grandes figuras mediáticas, ha sido retratado a lo largo de la mayor parte de la producción musical de Shakira.



Los seguidores de la cantante trazan la línea desde el popular 'Waka Waka', pasando por sus referencias a los 'Ojos azules' y el 'viaje al Tayrona'. Todo terminaría en la supuesta dedicatoria en 'Te felicito'.



'Waka Waka'

La canción del Mundial de Sudáfrica 2010 fue el reflejo del comienzo de la relación entre Shakira y Piqué. De hecho, aunque la letra no está dedicada a él, el futbolista aparece en el video. En aquel torneo, 'Shak' fue toda una sensación. Piqué, por su parte, fue campeón.

'Dare (La La La)'

Un hito importante de 'Dare (La La La)' es que la cantante interpretó esta canción en la clausura de la Copa Mundial de Brasil 2014. ¿Sobre Piqué? Bueno, la letra de la canción cuenta con una estrofa inspirada en la mirada de su esposo, donde habla de sus ojos azules.



"Toda mi vida fue así; Tanto te busqué hasta que llegaste; Con esa boca que Dios te ha da'o; Ni obligá' podría dejarte; Las ganas de ti me devoran; Los segundos de todas las horas; Tus dos luceros es to' lo que quiero; Sin tus ojos azules, me muero; Ven y bésame mucho; El mundo no importa; La noche comienza; No, no, no pares ahora", dice la letra.

'23'

Otra de las canciones en las que Shakira hace referencia a su expareja es en '23', tema titulado así por la edad del futbolista cuando ambos se conocieron. El tema describe a una cantante que solía “sentirse sola” y pensaba “que no existía Dios”; sin embargo, esto cambió gracias a esos lindos “ojos azules”.

'Broken Record'

'Broken Record' indica en un párrafo que no necesita seguir buscando al hombre ideal, pues Piqué era “el indicado”. Y ya como una marca registrada, la barranquillera vuelve a hacer mención de los ojos de su esposo. “Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado”, dice la letra de la canción.

'Me enamoré'

Ya desde el título se puede ver que se trata de un tema con una clara referencia a su situación sentimental y dedicado al amor que sentía por su pareja en aquel entonces. Por si no quedó claro que el tema era dedicado a Piqué, bueno, él mismo aparece al final del videoclip.



"Es lo que andaba buscando; Creí que estaba soñando; ¿De qué me andaba quejando?; No sé qué estaba pensando; Hoy pal cielo voy pateando", expresa la lírica.

'Toneladas'

Tras el lanzamiento de 'Sale el sol', en 2010, Shakira se tomó un receso de casi 7 años para volver con el álbum 'El Dorado', donde incluyó éxitos temas como “Toneladas”, en el que en una estrofa le habría agradecido a Piqué por motivarla a seguir en la música.



“Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños”.

'La bicicleta'

Aunque no es una canción dedicada exclusivamente a Piqué, la última estrofa de la canción 'La bicicleta' es un saludo a la bandera de lo que fue su amor.



"Lleva, llévame en tu bicicleta, oyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta; Pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta; que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona".

'Te felicito' ¿ Será?

Aunque no se ha confirmado, la mayoría de seguidores de Shakira intuyen que 'Te felicito', su última canción, es una 'dedicatoria' a Piqué.



“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, expresa la lírica.



“Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas”.

