Luego de semanas de intensos rumores, la noticia se confirmó en la mañana de este sábado: Shakira y Gerard Piqué están en un proceso de separación.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice un corto comunicado firmado por "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.



Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2011 y tienen dos hijos, Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015. Con decenas de millones de discos vendidos, la estrella colombiana es interprete de éxitos como 'Waka Waka', 'Loba' o 'Hips don't lie'.



De su lado, Piqué es uno de los defensores más exitosos de la historia del fútbol español, tanto con su club Barcelona como con la selección nacional, con la que ha obtenido el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.



La relación con Shakira llevó a Piqué a otra dimensión. De jugador reconocido se convirtió en estrella mediática y se convirtió además en un exitoso empresario. En 2015, Piqué y Shakira organizaron una cena donde los dirigentes del Barcelona conocieron a los del gigante japonés del comercio en línea Rakuten, lo que permitió al club lograr uno de sus contratos publicitarios más jugosos.



Precisamente, en medio de ese 'boom' mediático que ha representado la vida de Piqué, el futbolista protagonizó una anécdota más que singular hace unos años en Madrid. Todo, por cuenta de su controvertida actitud.



'La fiesta de la discordia'

El defensor central del Barcelona, de fiesta en un bar. Foto: Capturas de pantalla Instagram: @briannaboiset

Según contó el propio jugador en una transmisión en Twitch, con el 'streamer' Ibai Llanos, su fiesta más escandalosa ocurrió en los momentos en que comenzó a ser convocado a la Selección de España (época en la que empezó su relación con Shakira).



"Hace muchos años con la selección, creo que con Vicente Del Bosque (entrenador) o no sé si antes. Nos daban un día, en Las Rozas (en la comunidad e Madrid), estabas concentrado y te daban un día libre para hacer lo que quisieras”, contó el futbolista.



"Y éramos jóvenes y dijimos ‘pues vayámonos de fiesta’. Fuimos a un local y estábamos en una zona VIP. Digo al camarero ‘escúchame, ¿cómo puedo hacer para poner el himno del Barça en el local?’”, añadió Piqué.



“Y entonces el tío me dice ‘pide la botella más cara que tenemos’. Una botella de champán. Estábamos todos los de la selección y no dije nada. Le dije al camarero ‘venga, esta’. Me la trae y me pone un himno del Padrino y le digo ‘devuélvela, no la quiero””



’”Cuando vio que iba en serio, puso el himno del Barça. Empezaron unos silbidos... No se ha escuchado ni en el Bernabéu. Nunca en mi vida... dedos en alto... Tuvimos que salir escoltados del local. Es más, las dos canciones siguientes pusieron el ‘Hala Madrid’, se vieron obligados por la presión social. Nos tuvimos que ir escoltados”, concluyó el defensor sobre esa llamativa 'fiesta de la discordia'.

Ronaldo es suscriptor de mi canal de Twitch



yo me voy a tomar por el culo pic.twitter.com/ZokMiL4fAr — Ibai (@IbaiLlanos) July 10, 2021

Hasta el momento, Piqué no ha emitido ningún pronunciamiento individual en sus redes sociales sobre la situación con Shakira.

