Mientras Gerard Piqué pasa días de mucha actividad mediática, por cuenta de su suplencia en el Barcelona y de su agitada vida privada, tras revelarse la identidad de su nueva novia Clara Chía, ahora los 'paparazzis' escarban en el pasado de la colombiana Shakira.

La semana pasada fue relativamente intensa en información en torno a la expareja, en medio de su disputa legal tras su separación.



Piqué se ha dejado ver con su nueva novia y eso ha sido caldo de cultivo para los periodistas que siguen de cerca a los famosos.



Pues este fin de semana, una nueva versión salió a la luz, pero ahora implica a la colombiana Shakira.

Shakira y Nadal. ¿qué pasó entre ellos?

Piqué y Shakira ven un partido de Nadal en 2019. Foto: AFP

El 'paparazzi' español Jordi Martin, en 'América Noticias' ventiló haber conocido que la artista vivió un "romance secreto" con el tenista Rafael Nadal.



Martin, quien se hizo conocido por publicar recientemente unas fotos de Piqué con su nueva novia hizo sus comentarios con toda certeza. Reveló que Shakira y Nadal tuvieron una relación sentimental que habría ocurrido antes de que la cantante comenzara a salir con el futbolista.

“Puedo decir que Shakira hizo un videoclip con Alejandro (Sanz), pero que no se involucró con él. Se involucró con una persona igual o más famosa”, comenzó Jordi.



"¿Podemos revelar la identidad? ¿Te animás?”, preguntó la conductora. Jordi dijo: “Es una persona mundialmente reconocida y es un deportista de alto nivel. No es de fútbol, es tenista”.



"Para, ¿vos Jordi me estás diciendo que Shakira habría tenido un romance con Rafael Nadal?”, agregó la presentadora.

Identidad confirmada

Shakira saluda a Nadal en 2009. Foto: AFP



“Yo digo que hubo algo en un videoclip con un deportista de alto nivel en España, entre los tres mejores deportistas de la historia del país, y hubo un idilio. Ahí lo dejo, no puedo dar nombres”, dijo, en relación al 2010, cuando la estrella eligió a la tenista Rafael Nadal como protagonista del videoclip de la canción 'Gitana'.



“¿Es la persona que ha ganado más Grand Slam en su historia?”, agregó otro conductor del programa. El español, al fin, precisó: “Si, y se ha dicho todo”.



La versión le dio la vuelta al mundo, y ocupó espacios en diferentes medios de entretenimiento, por la normal coyuntura del momento que vive la expareja tras el anuncio de su separación, y mientras se preparan para la batalla legal.



Cuando Piqué y Shakira estaban juntos, se los vio más de una vez asistiendo a partidos del tenista español.



Nadal, mientras tanto, está casado con Xisca Perelló, y esperan su primer hijo juntos, tras una relación que empezó en 2019.



