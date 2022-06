La cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué anunciaron su separación después de 12 años y desde entonces, las causas de ese rompimiento han sido tema de conversación en redes sociales.

El impacto que ha generado la separación es enorme, en especial para el jugador, a quien el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, le anunció que no lo va a tener en cuenta esta temporada.



Los nuevos detalles que se revelaron de la infidelidad de Piqué

La infidelidad de Piqué es la causa del fin del matrimonio con Shakira y todos los días se conocen nuevos detalles de lo sucedido. El programa de farándula español Socialité, que se emite en el canal Telecinco, reveló varios de los trucos que utilizaba el futbolista para ocultarse.



Según la nota emitida este fin de semana, Piqué buscaba la manera de pasar inadvertido, por lo cual nunca utilizaba ninguno de sus automóviles, sino que se transportaba en taxi.



Además, Socialité aseguró que un bar llamado La Traviesa era el lugar preferido para sus andanzas y que en ese lugar trabajaría su amante. Piqué no iría solo: a su lado habría asistido, en varias ocasiones, otro futbolista del Barcelona, Riqui Puig.



Para evitar ser detectado, Piqué nunca ingresaba por la entrada principal, sino que tenía acceso a través de una puerta lateral. Y además, ya tenía preparado una especie de reservado en el que solamente él decidía quién podía entrar y que estaba rodeado de cortinas rojas.



En las fiestas de Piqué estaban prohibidos los celulares



Días atrás, la influencer ecuatoriana Luciana Guschmer había publicado un video en TikTok en el que contó que una modelo la había invitado a una de estas fiestas y que en ellas estaba prohibido ingresar con teléfonos celulares.



“Me contó las razones por las cuales no dejaban que uses el celular en estos lugares, porque había muchos jugadores que iban y se drogaban o consumían demasiado alcohol y si eso se hacía viral podía ser una repercusión para el club”, aseguró Guschmer.



En la nota de Socialité también entrevistaron a un paparazzi, Jordi Martín, quien aseguró que, aunque desde hace mucho tiempo Piqué suele salir de fiesta, las de los últimos tiempos son mucho más escandalosas.



“Llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace... Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”, declaró Martín.



“Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada. Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo gasta 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, añadió.



Piqué viajó en las últimas horas a Estocolmo (Suecia) para atender cuestiones de trabajo relacionadas con Kosmos Global Holding, la empresa de mercadeo deportivo que el jugador creó en 2017. Allí, según Socialité, de nuevo apareció en una fiesta en la que se le vio acompañado de una mujer rubia, por lo cual comenzaron otra vez las especulaciones.

Tenemos las imágenes de Piqué en una fiesta en Suecia. ¡En nada las vemos! #Socialité572 pic.twitter.com/UYvRK2biQN — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 19, 2022



Las constantes fiestas de Piqué parecen afectar su carrera futbolística. Xavi Hernández le dijo que tenía que ordenar su vida íntima y el club está dispuesto a contratar otro zaguero central de primer nivel.



DEPORTES