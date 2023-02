La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando polémica y los medios españoles hacen eco de lo que a diario se sabe de la expareja.

El llamado de la policía por la ruidosa celebración de sus 46 años en casa de Shakira y lo que dijo el abogado de Piqué del acuerdo al que llegaron fueron las informaciones conocidas el fin de semana pasado.



(Daniel Cataño podría recibir doble castigo por responder agresión de fanático)

(Insólito: DT del Rangers ordena a jugadores dejarse marcar un gol, video)



Mientras la barranquillera planea su próximo trabajo y su traslado a Miami, Estados Unidos, ciudad en la que se radicará, Piqué sigue con sus negocios, al frente de la Kings League.

El colegio, dolor de cabeza



Entre lunes y martes de esta semana se ha filtrado una información sobre lo que hace la cantante para que Clara Chía Marti, la novia de Piqué no pase tiempo con sus hijos.



Sasha y Milan estudian y casi siempre la colombiana es la encargada de dejarlos en el colegio y recogerlos cuando salen de la jornada estudiantil.



Según ‘El Nacional’, cuando ella no puedo hacerlo es su hermano, Tonino, quien tiene esa responsabilidad. Sin embargo, hay días en los que ambos coinciden en sus labores y no pueden ir al colegio.



Es ahí donde Shakira salta y se reocupa, pues no quiere que Clara Chía comparta con ellos, por lo que el que va a hacer esas labores es Piqué, pero lo hace solo, sin ningún acompañante, según el acuerdo.

(James Rodríguez anotó doblete con el Olympiacos: vea los goles)(¿Cuánto cuesta ir a un partido de fútbol en Bogotá?)