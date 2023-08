La relación entre Piqué y Clara Chía parece ir 'viento en pompa'. El exjugador del Barcelona y la joven estudiante de Relaciones Públicas viven los mejores momentos de su romance, tras meses difíciles por el 'boom' de la separación del exdefensor y Shakira.



Los dos catalanes, decididos a vivir su amor 'contra todo y todos', han aprovechado cada minuto que han tenido lejos de los 'paparazzis' para darle rienda suelta a su sentimiento.



De hecho, se reveló en las últimas horas una novedad inesperada que sacude todo lo que había dicho la prensa rosa hasta ahora: Clara Chía compartió con los hijos de Shakira y Piqué.



'Es una familia normal, una pareja normal'

Gerard Piqué y Clara Chia Foto: Efe y redes sociales

"Se dijo que Clara Chía no se ha relacionado con sus hijos. Eso no es verdad", se escuchó de entrada en el programa 'Y ahora Sonsoles', de 'Antena 3'.



Luego, 'Nacho Gay', uno de los panelistas del 'show', lanzó la bomba: "En los últimos quince días, en España, me consta que (los hijos de Piqué y Shakira) se han relacionado con ella. Los niños han estado con Clara Chía. Es una familia normal. Es una pareja normal".



Hasta el momento, se había dicho que había una clausula que impedía que Clara Chía se relacionara con Milan y Sasha, hijos de Piqué y Shakira. Sin embargo, el popular programa de entretenimiento niega esa condición.

