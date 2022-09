Shakira será juzgada en España acusada de defraudar el equivalente a unos 15 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de unos 25 millones de dólares.

Una juez acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada por seis delitos contra el Fisco en la Audiencia de Barcelona, donde residió cuando era pareja del futbolista Gerard Piqué.



Precisamente, el 'boom' de la noticia coincidió con una reunión programada entre el jugador del Barcelona y la cantante barranquillera.



El llamado a juicio le dio un inesperado giro al asunto.



Viraje en la reunión Piqué-Shakira

De acuerdo con la información del diario catalán 'La Vanguardia', la reunión de este martes se presenta como 'sui generis'.



De entrada, Shakira no estaría presente.



"La reunión se celebrará en el despacho de Pilar Mañé (abogada de Shakira), asistida por su hijo, Diego Muñoz, pero sin la presencia de la cantante colombiana. Las cartas están sobre la mesa desde hace tiempo y la artista no cree necesario repetir sus condiciones", señala 'La Vanguardia', en una nota firmada por Andrés Guerra.



De hecho, según la misma fuente, la reunión fue cambiada de lugar, pues la presencia de la prensa, por el llamado a juicio en el tema del fisco, habría impedido su realización normal.



"La negociación entre ambas partes marca hoy una fase más y no se ha roto sino que va a continuar porque ni Shakira ni Piqué quieren verse en un banquillo por un tema tan delicado como la guarda y custodia de sus hijos", informa 'La Vanguardia'.

