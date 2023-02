Shakira sigue dando motivos para hablar. La separación con el exfutbolista Gerard Piqué que se dio a conocer oficialmente el junio del año pasado genera cada vez más informaciones.

Todavía con grandes secuelas de la última canción éxito de la barranquillera, se esperaba que el pasado 2 de febrero se lanzara otro trabajo al lado de Karol G, pero eso no pasó.



Se estimaba que la nueva producción se diera a conocer ese día porque era el cumpleaños de Shakira y Piqué y se decía que la misma tendría más mensajes ‘camuflados’ hacia el exdefensa español, pero…

Centro de atención

Ya van tres canciones a las que la colombiana le he ‘metido veneno’ en sus letras para ir contra Piqué, que lo ha recibido con todo.



'Monotonía' y 'Te Felicito' fueron las dos primeras y luego llegó la canción con Bizarrap, que fue todo un éxito y que sigue siendo una de las que más se escuchan.

La barranquillera felicitó a Karol G por su presentación en Coachella. Foto: EFE - AFP

Una vez se conoció ese trabajo se filtró que Shakira y Karol G tenían listo otro trabajo, otra letra, otra música y que también tendría un ‘destinatario’.



En Europa se conoció que no fue posible el lanzamiento de la canción el 2 de febrero porque Karol G también tenía en sus planes lanzar su nuevo trabajo ese mismo día.



'X si volvemos' es la nueva producción de Karol G y no era posible que se conocieran al mismo tiempo los dos temas.

