Pocos días después del lanzamiento al mercado de Acróstico, el último trabajo musical de Shakira, en España se dio a conocer una confirmación de posible plagio de la letra.

La afectada fue Paula Mattheus, una cantante española que en sus redes sociales respondió a los señalamientos de sus fans.



(Piqué: el 'as' que tiene guardado en secreto por si debe demandar a Shakira)

(Tragedia: conozca al futbolista que desapareció y fue encontrado muerto en un río)



La barranquillera aparece en el video con sus hijos, Milan y Sasha, y, como siempre, la canción ha sido un éxito., letra en la que su ex, Gerard Piqué, también tiene sus líneas.

Una aclaración



Se advirtió que Paula dijo que la letra se parecía a una de sus canciones y hasta se habló de una posible demanda, pero el tema ha dado un giro.



Los medios comenzaron a investigar y advirtieron que hay algunas coincidencias en la canción de Mattheus llamada “Te lo dije de verdad”.

¿No lo he dicho?



La española habló por primera vez y defendió su idea. Se tajó, descartó que haya plagio y señaló que eso se regó en redes y que ella no lo denunció.



"Pero, a ver, yo en ningún momento he dicho que se plagió, que son cosas que pasan en la música, que está todo inventado, que no he inventado la rueda y que son unos acordes, una melodía parecida. Pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado", explicó.



"No lo estoy anunciando ni nada de eso, por favor. Que la gente deje de montarse películas, un besito", sentenció.

(Luto en el deporte: campeón nacional de karate muere ejecutado en la horca de Irán)(Piqué y Clara Chía: Ibai y el 'Kun' revelan detalles impactantes sobre la relación)

. @PaulaMattheus aclara la polémica del supuesto parecido de una de sus canciones con #Acróstico de @shakira



Ha elegido Dial Tal Cual y así nos lo ha contado 💚



▶️entrevista completa https://t.co/hCQe3PsaAJ @rafacanooficial y @patriciaimaz en @cadena_dial pic.twitter.com/wcNuP7pTHB — Dial Tal Cual (@Dialtalcual) May 21, 2023



Deportes