Shakira y Gerard Piqué no se han desligado del todo, no solo por sus hijos, Milan y Sasha, sino por negocios particulares que la expareja mantiene y que están frenados.



Puede ser de su interés: Deportivo Cali: la decisión institucional que puede ser definitiva para su futuro

Ahora se ha conocido que la cantante y el exfutbolista siguen siendo propietarios de un complejo de tres viviendas que, según el diario ABC de España, no han podido vender.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Gerard Piqué Foto: Instagram @shakira y Kings League Infojobs

Ventas millonarias

El medio indica que el proceso de venta se está llevando de forma privada, sin anuncios públicos ni en Internet, para evitar las visitas de extraños que quieran hacerse pasar por compradores.



La propiedad de los inmuebles, ubicada en una de las mejores zonas de Esplugues de Llobregat, está a nombre de una sociedad gestionada por el padre del empresario y su precio alcanza los 15 millones de euros por las tres casas o por 11,9 millones solo por las dos principales. Un valor aparentemente elevado respecto a los costos en esa zona.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira sería madre por tercera vez Foto: Instagra: Shakira/ Gerard Piqué

Lo curioso es que en una de las agencias inmobiliarias encargadas de la venta trabajaba Lili Melgar, la niñera protagonista del último éxito de Shakira, 'El Jefe', y que supuestamente habría sido despedida de manera injusta por Gerard Piqué.

Las importantes mansiones

Según los datos que se han conocido de las propiedades, una de ellas es la propia casa familiar, que fue construida en 2012 y que tiene una extensión de 3.800 metros cuadrados. Consta de cinco plantas, tres exteriores y dos subterráneas, con zona de juegos, zona de estudio, biblioteca, gimnasio, piscinas, sala de cine y pista de pádel.



Lea aquí: Nairo Quintana: 'Su caso sentó un precedente', asegura agencia antidopaje

Facebook Twitter Linkedin

Mansión de Shakira y Piqué en Barcelona. Foto: LA NACIÓN

Al otro lado del jardín, y comunicada con un ascensor, se encuentra la casa en la que se alojaban los invitados de la expareja. Se dice que allí era el estudio de grabación de la colombiana y que además cuenta con un gimnasio y un campo de fútbol. Y justo al lado, separada por un muro, está la vivienda de los padres de Piqué.



Dentro del complejo existe una tercera casa que, tal y como apunta el medio, la pareja compró para reformarla. Sin embargo, la separación frenó la idea que tenían.



Uno de sus atributos principales de toda la propiedad son sus enormes ventanas desde la que la familia puede admirar las vistas panorámicas a la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la vista aérea de la mansión de Shakira en Barcelona, España. Foto: Archivo particular

A lo largo de estos años, Shakira disfrutó con sus hijos Milan y Sasha de la variedad de comodidades que tiene la casa.

¿Problemas legales?

La cantante barranquillera Shakira estrenó la semana pasada su nueva canción, 'El Jefe', y volvió a causar sensación entre sus fans y los medios de comunicación. También ha levantado polémica por su letra.



Le mostramos: Video: así fue el impresionante accidente que sufrió arquero del fútbol colombiano



En el tema 'El Jefe', Shakira lanza fuertes dardos, incluyendo uno particular contra su exsuegro, el papá de Gerard Piqué.



Además, una que otra referencia aparentemente hacia su pasado fue incluida en la canción tras la mediática separación del futbolista Gerard Piqué y su nueva vida en Miami, Estados Unidos, con sus hijos Sasha y Milán.

Facebook Twitter Linkedin

Murales y diferentes actividades en honor a Shakira. Foto: Instagram: @shakira / @bizapop

Esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella FACEBOOK

TWITTER

Curiosamente, la salida de la canción coincidió con una serie de relatos en contra de Shakira. Testimonios que la atacan y que también se han hecho virales.



Para desmentir estas acusaciones, se ha pronunciado ahora Jordi Martin, el famoso paparazzi español y quien estuvo de cerca a la barranquillera desde el inicio de su romance con Gerard Piqué en Barcelona.



De acuerdo con Martin, el exfutbolista es quien está detrás de esta difamación contra Shakira. “Gerard Piqué es el señor de la Kings League que cierra contrato con TeleCinco y qué casualidad que toda la gente (que ataca a Shakira) sale en TeleCinco. Ya basta", dijo.



"Yo tengo a gente de su equipo de Shakira que me informan y no puedo delatar y te puedo decir que esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella. Sino de lo generosa que es”, aseguró

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO