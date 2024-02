La verdad del supuesto veto de Shakira sobre sus hijos: Gerard Piqué, mal parado

Acaba de pasar la celebración del Día de San Valentín y al parecer, en medio de ese festejo romántico, la relación entre el exfutbolista español Gerard Piqué y Clara Chía no parece pasar por su mejor momento.

La crisis de Piqué y Clara, que unieron sus vidas tras la separación del catalán de la cantante colombiana Shakira, tendría que ver, esta vez, con los dos hijos del exjugador, Milan y Sasha.



Versiones de prensa aseguraban que en el acuerdo de separación de Shakira y Piqué existía una cláusula en la que, cuando los niños compartieran tiempo con su padre, no podían tener contacto con su nueva pareja.



Sin embargo, ahora circula la información de que esta condición no existe y que el hecho de mantener a los niños alejados de Clara Chía sería una imposición de Piqué y no de la barranquillera.

Facebook Twitter Linkedin

Gerard Piqué, Shakira y sus hijos. Foto: Kings League Infojobs y YouTube de Shakira



La información fue divulgada por Lorena Vázquez y Laura Fa, que hacen el popular podcast Mamarazzis, que sigue paso a paso el mundo del espectáculo y, en especial, lo que ha sucedido con Shakira y Piqué tras su rompimiento.

Esta sería la realidad del supuesto veto



“Tampoco son ciertas las informaciones que afirman que la artista colombiana habría ‘levantado el veto’ a la pareja de Piqué, Clara Chía, para que la catalana pudiera relacionarse con normalidad con Sasha y Milan, permitiendo que la joven compartiera el mismo espacio con ellos”, dijeron.



¡Nunca ha existido ninguna cláusula en el convenio de separación que tuviera que ver con Clara’, nos garantizan fuentes bien informadas. ‘Shakira no ha levantado ningún veto, porque nunca ha existido tal veto’”, agregaron.

Facebook Twitter Linkedin

A la hora de hablar de deporte Shakira asegura que "Me encanta el wakesurf. Se olvidan todos los males con una salida al mar". Foto: Ipanema



Las periodistas de Mamarazzis analizaron las posibles causas de esta decisión de Piqué, y llegaron a la conclusión de que el exfutbolista lo habría hecho para mitigar el impacto que la separación les traería a sus hijos y evitarles complicaciones desde el punto de vista emocional.



“Lo que sí es cierto es que Clara sigue sin convivir con los hijos de su pareja y no porque se trate de una imposición de Shakira, sino por decisión del padre de los menores. Quizás eso cambie en un futuro no muy lejano”, insistieron.



DEPORTES

Más noticias de Deportes