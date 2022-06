Gerard Piqué y su separación de la cantante colombiana, Shakira, después de 12 años de matrimonio sigue dando de qué hablar en Europa.

Lo último que se supo es que varias versiones aseguran que Shakira encontró a su esposo con otra mujer, al menos eso se desprende del Mamarazzis.



Se advierte que el futbolista del Barcelona vivía desde hace tres meses solo, en la casa de soltero y que salía de fiesta con varios de sus amigos.

Fuerte mensaje



El programa español 'Socialité' dice que la mujer con la que estaría saliendo Pique es conocida con las iniciales de CM, que tendría solo 22 años de edad y que es una camarera de una de las empresas del jugador.



CM envió una comunicación a la emisión del programa de televisión en la que habló de los problemas que le ha acarreado la versión.



“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, dijo.



Y agregó: “No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”.



Claro, de una vez los medios de comunicación en España comenzaron a investigar y, al parecer, las iniciales de la mujer serían CC y se atrevieron a afirmar que se han visto en el Camp Nou.



