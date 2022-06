La separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué es tema de dominio público y sobre el cual los medios de comunicación del mundo siguen investigando y luego de varias sentrevistas se conoció el punto de quiebre de la pareja.

El tema no ha sido fácil, pero en una entrevista que concedió a EsDiario Roberto García, quien fue novio de una de las hermanas de Piqué, este reveló que el motivo por el que la pareja rompió su relación fue eminentemente económico.



Una declaración clave



Según García, el defensa del Barcelona le pidió una suma de dinero a la cantante para una inversión, pero el ‘no’ fue retundo.



Todo indica que Shakira les consulta todo a sus padres, ellos son los que deciden si invierte o no en la propuesta y la respuesta fue un ‘no’.



"Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos. Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50 por ciento”, advirtió García.



El excuñado del defensa de la selección de España advirtió, en la misma entrevista, que siempre supo que la relación no iría al plano matrimonial, pues Shakira se había fijado en Piqué solo para que fuera el padre de sus hijos.

Shakira y Piqué confirmaron su separación. Foto: AFP



“Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él", sentenció García.



La polémica separación ha sido tema álgido en las últimas semanas y cada vez salen a la luz pública muchas más declaraciones de los allegados a la pareja.



