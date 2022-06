Dos semanas después del anuncio de la separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué, siguen apareciendo nuevos detalles de las razones de la misma.

La infidelidad del jugador del FC Barcelona fue la causa principal del rompimiento de una relación que duró 12 años. Para Piqué, lo sucedido en las últimas semanas le ha afectado su carrera, a tal punto de que el técnico Xavi Hernández le anunció que no contaría con él en la próxima temporada.

¿Qué se sabe de la nueva conquista de Piqué?



¿Quién es la persona con la que Piqué le habría sido infiel a Shakira? Este fin de semana, el futbolista estuvo en Estocolmo, en actividades relacionadas con sus negocios personales, pero aprovechó para salir de fiesta en esa ciudad.



En la capital sueca, Piqué fue visto en compañía de una mujer rubia, cuya identidad no se la revelado y que sería la misma persona con la que el zaguero habría sido infiel a su esposa.



El podcast Mamarazzis, de El Periódico, reveló algunos detalles de quién podría ser la mujer que acompaña ahora a Piqué y con la que estaría comenzando una relación mucho más seria.



Según esa fuente, la mujer tiene iniciales C. C., tendría poco más de 20 años y trabajaba en una de las discotecas que suele frecuentar el jugador. Ya habría renunciado a ese empleo y no se sabe, actualmente, cuál sería su nuevo trabajo, aunque se dice que la mujer está estudiando.

Una presentadora sueca tuvo un incidente con Piqué



C. C. habría acompañado a Piqué a su viaje a Estocolmo y allí, Katrin Zytomierska, presentadora de televisión y bloguera sueca, difundió una imagen de ellos, aunque el rostro de la mujer no se ve bien.



Zytomierska publicó la imagen en sus redes sociales, que luego configuró como privada. Y calificó lo sucedido como una mala experiencia, porque aseguró que el jugador la maltrató.



"Escúchame perdedor @3gerardpique. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querrían contigo. Yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. ¿Tú quién eres?", escribió Zytomierska al lado de la fotografía.



